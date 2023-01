Revelaron cómo fue el accidente que sufrió Jeremy Renner que lo dejó en estado crítico

La palabra de Jeremy Renner tras el accidente

jeremy renner 1.jpg Jeremy Renner estaba intentando ayudar a un familiar que había quedado atascado con un vehículo debido al temporal de nieve.

“Gracias a todos por sus palabras tan amables. Estoy demasiado lastimado en este momento como para escribir, pero les mando todo mi amor”, escribió el actor. El mensaje va acompañado con una fotografía en la que se lo ve acostado en la cama del hospital y con algunas marcas visibles del accidente.

Cómo fue el accidente de Jeremy Renner con una máquina quitanieve

Temporal de nieve Jeremy Renner 1.jpg

El medio The Hollywood Reportercontó, según informaron las autoridades policiales, que uno de sus familiares manejaba uno de sus autos cuando se quedó atrapado en la nieve. Ante esa situación, no podía moverse. Fue en ese momento que Renner buscó la máquina quitanieves para despejar el camino y logró hacerlo. Sin embargo, las cosas no salieron del todo bien.

“Después de remolcar con éxito su vehículo personal desde su ubicación atascada, Renner salió de su PistenBully (la máquina quitanieve) para hablar con su familiar. En este punto, se observa que el PistenBully comenzó a rodar.

En un intento desesperado por detenerlo, Renner intentó volver al asiento del conductor. De acuerdo a la investigación, es en este punto cuando el PistenBully atropella a Renner, según precisa el informe.

La declaración de los testigos que vieron el accidente

Jeremy Renner 44.jpg Jeremy Renner habló tras el accidente que lo dejó en estado crítico.

Un testigo declaró ante las autoridades que observó cuando Renner se volvió a meter en la barrenadora de nieve, pero no pudo verlo otra vez hasta que la máquina se detuvo en un montículo de nieve que se había formado frente a la entrada de su propiedad.

Testigos señalaron a TMZ que Jeremy estaba limpiando la carretera cerca de su casa en Tahoe para que su familia pudiera salir tras una gran tormenta después de Año Nuevo.

Según un vecino, la máquina quitanieves, llamada Snowcat, accidentalmente pasó por encima de una de las piernas de Jeremy. El actor comenzó a perder mucha sangre a causa de la lesión. Otro vecino, que es médico, pudo ponerle un torniquete en la pierna hasta que llegaron los paramédicos.

Las autoridades tienen casi confirmado que todo se trató de un “accidente trágico”, aunque están investigando cualquier posible falla mecánica de la máquina quitanieves.

El alguacil de Washoe Darin Balaam declaró que Renner pudo sobrevivir gracias a la asistencia de muchos vecinos que lo socorrieron, ya que la ayuda médica tardó en llegar debido a las condiciones climáticas extremas que enfrentó toda la región en los últimos días.