Jeremy Renner, estrella de Marvel, en estado crítico tras un accidente

“Podemos confirmar que Jeremy se encuentra en estado crítico pero estable con las lesiones sufridas tras tener un accidente relacionado con las condiciones climáticas mientras quitaba la nieve caída", confirmó el representante del actor a la revista Variety. “Su familia está con él y está recibiendo una excelente atención”, amplió el representante.

Si bien aún no se conoció el lugar donde ocurrió el accidente en cuestión, el citado medio señaló que el actor es propietario desde hace varios años de una casa en el condado de Washoe, en el estado de Nevada. Esa área sufrió fuertes nevadas debido a una tormenta durante la noche de año nuevo.

jeremy renner 1.jpg

Quién es el actor Jeremy Renner

Jeremy Renner, de 51 años, ha protagonizado múltiples proyectos de Marvel como Clint Barton / Hawkeye desde la película de 2011 Thor.

Renner ha protagonizado numerosos éxitos comerciales y de crítica, incluidas dos películas de la serie Misión: Imposible, Arrival, American Hustle y 28 Weeks Later.

También ha sido nominado a dos premios Oscar, incluyendo una nominación de reparto por The Town y una nominación a Mejor Actor por The Hurt Locker. Actualmente protagoniza la serie de Taylor Sheridan, Mayor of Kingstown.