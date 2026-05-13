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Giant Rooks confirma su regreso a Argentina: cuándo será

Este será el regreso de Giant Rooks a Argentina tras su visita al país junto a Louis Tomlinson en 2024

13 may 2026, 08:00
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Giant Rooks
Giant Rooks

La banda alemana Giant Rooks confirma su regreso a Argentina con el show completo de su gira mundial, en una única presentación el próximo 1 de diciembre en Vorterix, Buenos Aires.

La gira por Latinoamérica y Norteamérica se desarrollará entre noviembre y diciembre de 2026, llevando su nuevo material y su celebrado show en vivo a Canadá, Estados Unidos, México, Brasil, Argentina, Chile y Perú.

El tour llega luego del lanzamiento de “Want It Back”, el nuevo single de la banda, una canción indie-pop energética y emocional pensada para explotar en vivo y que marca una nueva etapa en la evolución sonora del grupo.

Formados en 2015, Giant Rooks se consolidó como uno de los proyectos indie más importantes de Alemania. Con más de 4 billones de streams globales, certificación RIAA Gold en Estados Unidos y éxitos internacionales como “Wild Stare”, “Watershed” y su reconocida versión de “Tom’s Diner”, la banda construyó una sólida base de fans alrededor del mundo. Su álbum How Have You Been? debutó en el puesto #1 de los charts alemanes en 2024.

Luego de tres giras propias agotadas en Norteamérica y presentaciones en festivales como Lollapalooza Chicago y Corona Capital, la gira 2026 promete una experiencia en vivo potente, emocional y completamente renovada.

El show también marcará el reencuentro de la banda con el público argentino tras su visita en 2024, cuando fueron invitados especiales de Louis Tomlinson y lograron una gran conexión con la audiencia local.

Desde entonces, Giant Rooks viene presentando nuevo material que anticipa el comienzo de una nueva etapa artística. Singles recientes como “The Future Is Cancelled” y “Want It Back” muestran distintas facetas sonoras del grupo —desde momentos más introspectivos hasta canciones de alta energía— y adelantan el próximo álbum de estudio de la banda, que será anunciado próximamente.

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Preventa BBVA: desde el jueves 14 de mayo a las 12 hs

Venta General: desde el viernes 15 de mayo a las 12 hs.

     

 

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