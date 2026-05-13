Giant Rooks confirma su regreso a Argentina: cuándo será

Luego de tres giras propias agotadas en Norteamérica y presentaciones en festivales como Lollapalooza Chicago y Corona Capital, la gira 2026 promete una experiencia en vivo potente, emocional y completamente renovada.

El show también marcará el reencuentro de la banda con el público argentino tras su visita en 2024, cuando fueron invitados especiales de Louis Tomlinson y lograron una gran conexión con la audiencia local.

Desde entonces, Giant Rooks viene presentando nuevo material que anticipa el comienzo de una nueva etapa artística. Singles recientes como “The Future Is Cancelled” y “Want It Back” muestran distintas facetas sonoras del grupo —desde momentos más introspectivos hasta canciones de alta energía— y adelantan el próximo álbum de estudio de la banda, que será anunciado próximamente.

image

Preventa BBVA: desde el jueves 14 de mayo a las 12 hs

Venta General: desde el viernes 15 de mayo a las 12 hs.