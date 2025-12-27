Las fotos de Sebastián Ortega y Valentina Zenere en Uruguay: el tierno intruso que los acompañó

Cómo es el vínculo entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere

La relación entre Sebastián Ortega y Valentina Zenere no solo avanza a paso firme, sino que también se construyó lejos de los golpes de efecto y los escándalos. Con el tiempo como aliado y la afinidad como motor, el productor decidió contar cómo nació la historia de amor que hoy los encuentra consolidados, compartiendo proyectos, vida cotidiana y un presente lleno de planes.

Sobre el inicio del vínculo, Ortega recordó a comienzos de 2025 en Intrusos (América TV) cómo fue el primer acercamiento. “Ella estaba viviendo en España y cuando vino acá para el estreno de Nahir tuvimos una primera reunión y después empezamos a grabar, pasaron los meses y a medida que nos fuimos conociendo...”, se fue dando todo naturalmente.

Más distendido y entre risas, el productor sorprendió al confirmar que ya conviven, y también se refirió a la diferencia de edad entre ambos, un tema que suele generar comentarios. Para él, el eje pasa por otro lado: muchas veces “tiene que ver con las personalidades”. “Nos entendemos bien, nos complementamos y tenemos una relación muy linda”, confesó con serenidad.

Por último, Ortega destacó el vínculo que Valentina logró construir con sus hijos, un aspecto clave para él. “Se lleva súper bien con mis tres hijos. Aparte me ayuda, me acercó muchísimo más a mis hijos. Creo que se armó una linda pareja”, expresó con orgullo, antes de adelantar que, en lo profesional, “se vienen muchas cosas increíbles” en materia de ficción.

Sebastián Ortega y Valentina Zenere 2-captura Intrusos.jpg

Además del vínculo personal, Sebastián y Valentina también comparten el terreno profesional. Ambos forman parte de En el barro, la serie derivada del universo de El Marginal, un proyecto ambicioso que los reunió delante y detrás de cámara y que terminó de sellar una conexión que fue creciendo con el tiempo