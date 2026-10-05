Valentina Pergolini contó por qué dejó Popstars y reveló la verdadera reacción de su papá: "No le había dicho"

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Valentina Pergolini aclaró la reacción de Mario y dejó abierta una posibilidad familiar

Durante la charla, también se le preguntó por la reacción de Mario Pergolini al enterarse de su participación en el ciclo de la competencia. Valentina explicó que su papá desconocía que se había presentado a la audición por una costumbre que mantiene cuando busca nuevos proyectos.

“No le había dicho. Yo soy así, no cuento nunca cuando estoy audicionando nada”, señaló.

En ese sentido, destacó el respaldo que recibe de su entorno: “Mi papá siempre súper acompañándome en todos mis proyectos, mi familia en general. Estoy re contenta con el entorno que tengo y que me acompaña siempre en todo lo que hago”.

También expresó su alegría por el presente televisivo del conductor: “Le va súper bien y estoy muy contenta por él. Todo lo que logra siempre es, para mí, de mis mayores admiraciones”.

Por último, ante la posibilidad de ir a cantar al programa de Mario, dejó una respuesta que alimentó la expectativa: “No te digo que no porque nunca digas nunca. Quizás en algún momento se me pueda dar. Con mis hermanos me gustaría, quizás”.