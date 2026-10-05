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Valentina Pergolini contó por qué dejó Popstars y reveló la verdadera reacción de su papá: "No le había dicho"

La hija de Mario Pergolini habló con PrimiciasYa.com de su breve experiencia en el reality, explicó por qué decidió dar un paso al costado y dejó abierta la posibilidad de participar en el programa de su padre. Videoentrevista.

A24.com | Juan Pablo Godino
por Juan Pablo Godino | 5 oct 2026, 23:15
Valentina Pergolini contó por qué dejó Popstars y reveló la verdadera reacción de su papá: No le había dicho

Valentina Pergolini contó por qué dejó Popstars y reveló la verdadera reacción de su papá: "No le había dicho"

Valentina Pergolini contó por qué dejó Popstars y reveló la verdadera reacción de su papá: No le había dicho

Valentina Pergolini contó por qué dejó Popstars y reveló la verdadera reacción de su papá: "No le había dicho"

Valentina Pergolini recordó su paso por Popstars (Telefe) y explicó cómo vivió la decisión de abandonar el certamen para darle prioridad a otro proyecto personal. Aunque su participación fue breve, aseguró que se llevó un gran recuerdo y que le hubiera gustado continuar.

“Por lo poco que estuve, fueron como cuatro días de grabaciones, la verdad es que súper bien. El equipo, re lindo. Me dio mucha lástima tener que irme porque realmente fue una buena experiencia”, expresó la hija de Mario Pergolini en diálogo con PrimiciasYa.com.

Consultada sobre si hubiera seguido en competencia de no haber surgido esa otra oportunidad, respondió sin vueltas: “Sí, obvio. A veces la vida te pone otros proyectos, otras cosas, y uno tiene que elegir. Pero si no, sí, me re hubiese gustado”.

Además, Valentina dejó abierta la puerta a una nueva experiencia televisiva. “¿En un reality? Sí, ¿por qué no? Siempre hay que ver el momento en el que uno está parado en la vida, pero sí, obvio”, sostuvo.

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Valentina Pergolini aclaró la reacción de Mario y dejó abierta una posibilidad familiar

Durante la charla, también se le preguntó por la reacción de Mario Pergolini al enterarse de su participación en el ciclo de la competencia. Valentina explicó que su papá desconocía que se había presentado a la audición por una costumbre que mantiene cuando busca nuevos proyectos.

“No le había dicho. Yo soy así, no cuento nunca cuando estoy audicionando nada”, señaló.

En ese sentido, destacó el respaldo que recibe de su entorno: “Mi papá siempre súper acompañándome en todos mis proyectos, mi familia en general. Estoy re contenta con el entorno que tengo y que me acompaña siempre en todo lo que hago”.

También expresó su alegría por el presente televisivo del conductor: “Le va súper bien y estoy muy contenta por él. Todo lo que logra siempre es, para mí, de mis mayores admiraciones”.

Por último, ante la posibilidad de ir a cantar al programa de Mario, dejó una respuesta que alimentó la expectativa: “No te digo que no porque nunca digas nunca. Quizás en algún momento se me pueda dar. Con mis hermanos me gustaría, quizás”.

     

 

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