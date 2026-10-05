Aseguran que Zaira Nara se reconcilió con un ex: "Salido del..."

¿Cómo fue la historia de amor de Zaira Nara y Jakob Von Plessen?

Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzaron su relación en 2015, después de conocerse a distancia y mantener conversaciones durante varios meses antes de verse personalmente. La propia modelo contó años más tarde que se trató de una particular primera cita y que, pese a lo accidentado de aquel encuentro, terminaron construyendo una relación que se extendió durante ocho años.

Durante ese tiempo formaron una familia y tuvieron dos hijos: Malaika y Viggo. La relación se mantuvo durante varios años alejada de la exposición permanente, aunque comenzó a atravesar rumores de crisis a partir del Wandagate, luego de que Jakob quedara involucrado mediáticamente por haber acompañado a Mauro Icardi durante su viaje a París, donde el futbolista se encontró con la China Suárez.

A eso se sumaron versiones periodísticas que vincularon a Von Plessen con una supuesta infidelidad con la modelo Jimena Buttigliengo. Esa versión nunca fue confirmada por los protagonistas y Buttigliengo salió públicamente a negarla.

Finalmente, en septiembre de 2022, Zaira confirmó la separación después de ocho años juntos. En aquel momento explicó que habían decidido "darle otra forma a esta familia" y remarcó que mantendrían la amistad y el amor por sus hijos.

Después de la ruptura, Zaira comenzó una relación con Facundo Pieres, con quien tuvo varias idas y vueltas antes de que el vínculo terminara en 2025.

Mientras tanto, la relación entre Zaira y Jakob continuó siendo cercana por la crianza de sus hijos. A fines de 2025 ya habían circulado fuertes rumores de reconciliación a raíz de distintos gestos en redes sociales. En aquella oportunidad, sin embargo, Zaira desmintió que hubieran vuelto y explicó que simplemente mantenían una "re buena onda".