Aseguran que Zaira Nara se reconcilió con un ex: "Salido del..."

Zaira Nara y Jakob Von Plessen podrían haberse dado una nueva oportunidad. Este lunes, en LAM (América TV), Karina Iavícoli sorprendió al revelar que la modelo habría retomado su relación con el padre de sus hijos.
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Karina Iavícoli lanzó la versión este lunes en LAM y aseguró que Zaira Nara estaría nuevamente en pareja.
Zaira Nara y Jakob Von Plessen podrían haberse dado una nueva oportunidad. Este lunes, en LAM (América TV), Karina Iavícoli sorprendió al revelar que la modelo habría retomado su relación con el padre de sus hijos.
"Me acaban de decir recién, es fresco esto o salido del horno, que Zaira estaría otra vez en pareja con Jakob", reveló la angelita. La versión tomó por sorpresa a todos en el estudio y Denise Dumas rápidamente sumó un dato clave sobre el supuesto romance: "Con el papá de sus hijos".
Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente la reconciliación, pero la información volvió a poner bajo la lupa el vínculo que mantuvieron durante años y los distintos acercamientos que protagonizaron después de separarse.
Zaira Nara y Jakob Von Plessen comenzaron su relación en 2015, después de conocerse a distancia y mantener conversaciones durante varios meses antes de verse personalmente. La propia modelo contó años más tarde que se trató de una particular primera cita y que, pese a lo accidentado de aquel encuentro, terminaron construyendo una relación que se extendió durante ocho años.
Durante ese tiempo formaron una familia y tuvieron dos hijos: Malaika y Viggo. La relación se mantuvo durante varios años alejada de la exposición permanente, aunque comenzó a atravesar rumores de crisis a partir del Wandagate, luego de que Jakob quedara involucrado mediáticamente por haber acompañado a Mauro Icardi durante su viaje a París, donde el futbolista se encontró con la China Suárez.
A eso se sumaron versiones periodísticas que vincularon a Von Plessen con una supuesta infidelidad con la modelo Jimena Buttigliengo. Esa versión nunca fue confirmada por los protagonistas y Buttigliengo salió públicamente a negarla.
Finalmente, en septiembre de 2022, Zaira confirmó la separación después de ocho años juntos. En aquel momento explicó que habían decidido "darle otra forma a esta familia" y remarcó que mantendrían la amistad y el amor por sus hijos.
Después de la ruptura, Zaira comenzó una relación con Facundo Pieres, con quien tuvo varias idas y vueltas antes de que el vínculo terminara en 2025.
Mientras tanto, la relación entre Zaira y Jakob continuó siendo cercana por la crianza de sus hijos. A fines de 2025 ya habían circulado fuertes rumores de reconciliación a raíz de distintos gestos en redes sociales. En aquella oportunidad, sin embargo, Zaira desmintió que hubieran vuelto y explicó que simplemente mantenían una "re buena onda".