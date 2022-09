Violencia de género y las historias de 4 femicidios que conmovieron en la última semana

"Al 22 de septiembre tuvimos 17 registrados. Es un número alto", dice Anabella Arrascaeta, su vocera, a A24.com. En esta semana fueron tres de ellos fueron en la ciudad de Rosario y ocho en la provincia de Buenos Aires, donde ya registran 73 asesinatos por razones de género en lo que va del año.

"Estamos en un promedio similar al resto del año, aunque hay momentos en los que se producen una seguidilla de casos. En general coincide con las fechas estivales o los fines de semana largos.", señala Marcela Morela, integrante de la organización “Atravesados por el Femicidio” y madre de Julieta Mena, víctima de ese delito en 2017.

"El problema es que no se logra bajar los números, incluso a pesar de que hay un Ministerio de la Mujer. Sigue habiendo mucha violencia, por ejemplo entre hombres ligados de a las Fuerzas de Seguridad, con el poder que esto les da y el hecho de manejar un arma", agrega Morela. "Quedan muchos femicidios impunes, hay muchas denuncias que no se toman, otras mujeres que no se atreven a denunciar. Entonces sienten que pueden hacer lo que quieran con una mujer".

Femicidios 2022: qué pasó en Campana con María Alejandra Abbondanza

A lo largo de estos días los casos que trascendieron en los medios nacionales se sucedieron uno tras otro. Uno de ellos tuvo lugar en Campana, provincia de Buenos Aires.

"Maté a una persona y la quemé", reveló Carlos Chiminelli en su testimonio ante la fiscal Ana Laura Brizuela, quien investiga el asesinato de María Alejandra Abbondanza, de 38 años. Eso detallaron las fuentes judiciales respecto de la confesión que le habría hecho su hijo, Agustín Chiminelli, de 24. Fue durante la declaración indagatoria que hizo como uno de los tres detenidos por el femicidio ocurrido el 17 de septiembre.

En la mañana de aquel sábado efectivos de la Policía Bonaerense encontraron los restos quemados de la mujer en una parrilla de la casa de los Chiminelli, casa en las calles Moreno y Alberdi, de esa localidad. Fue luego de la desesperada búsqueda que emprendió la familia de Alejandra. La última en haberla visto había sido su hija de 15 años a las 17:30 del día anterior, cuando sacó a pasear a su perro. Desde ese día, la adolescente se sumó a los 181 niños y niñas que se quedaron sin mamá por la violencia machista.

Femicidio Campana María Alejandra detenidos Chiminelli y padres.png Tras el hallazgo del cuerpo de María Alejandra, en Campana, los efectivos detuvieron a Agustín Leonel Chiminelli, de 24 años, como presunto autor material. También a su padre Carlos Rubén y a su madre Liliana Esther Sánchez. (Foto: Facebook Agustín Chiminelli)

Brizuela, titular de la Unidad Funcional de Instrucción (UFI) número 2, revisó las cámaras de seguridad privadas de la zona y una de ellas tomó el momento en el que Abbondanza ingresó por sus propios medios en la casa de la esquina, donde vivía Agustín Chiminelli. "No tenemos el móvil, estamos trabajando en eso. Ella parece entrar tranquilamente, como con cierta familiaridad. Está claro que se conocían", señaló la fiscal.

Distintos videos de la cuadra muestran que cerca 23.30 el joven descartó parte bolsas negras que distribuyó diversos puntos del barrio. Luego se supo que se trataba de ropa de Alejandra. Además, buscó convertir parte del cuerpo en cenizas. El sospechoso ya tenía una denuncia por violencia de género. Horas antes de que desapareciera María Alejandra, Chiminelli había sido notificado sobre una medida perimetral por una causa por violencia que le inició una ex pareja.

Durante el sepelio de la mujer, el coche fúnebre mostraba una bandera argentina y otra con la consigna "Ni una Menos: Vivir en libertad, sin miedos".

femicidio campana.jpg María Alejandra Abbondanza era mamá de una adolescente de 15 años. "Era una persona maravillosa", dijo tras su asesinato su expareja, Francisco. (Foto: Captura).

Ayacucho: el femicidio de Patricia

Ese mismo sábado, un hombre quedó detenido acusado de matar a su cuñada, Patricia Diana Jara. Sucedió en una casa de la localidad de Ayacucho, Provincia de Buenos Aires. La joven, que tenía una discapacidad neuronal, convivía desde hacía cerca de un año con Diego Jesús Bonomo, su hermana y los hijos de la pareja.

Bonomo aseguró a la policía que había encontrado el cadáver de Patricia cerca del mediodía. Jara fue hallada muerta sobre su cama, de costado y con signos de ahorcamiento. “La víctima estaba durmiendo cuando fue atacada. Ni su hermana ni los menores que vivían en la misma casa escucharon ningún ruido", dijeron fuentes de la investigación a Télam.

La autopsia determinó que la joven murió producto de “un paro cardíaco traumático por medio de obstrucción de vías aéreas”. El fiscal Roberto Miglio Salmo, a cargo de la Unidad de Decisión Temprana (UDT) especializada en Violencia de Género del Departamento Judicial de Dolores dispuso detener al hombre.

Loma Hermosa: el femicidio de Esther

Esther Villalba, de 52 años, fue asesinada por su expareja, Hugo Antonio Machi, de 65, quien luego se suicidó. Sucedió el 20 de septiembre en la panadería "Martín Fierro" donde trabajaba la mujer, en Loma Hermosa, partido de 3 de Febrero.

femicidio Verónica Esther Villalba .jpg La víctima del femicidio fue identificada como Verónica Esther Villalba (Foto: Télam).

"Verónica ingresó a eso de las 6.20 y a los dos minutos entró él, se ponen a hablar en el mostrador, él se da vuelta, ahí saca el arma y la empieza a correr para el fondo", contó Lucía, la dueña de la panadería, quien aseguró que conocía a Esther desde hacía veinte años. "Ahí le tira dos disparos y apunta a un compañero mío para tirarle también porque la quiso defender, entonces ahí él viene afuera a pedir ayuda", relató.

La mujer explicó que Marchi y Villaba se había separado hacía un mes. Y que él "continuamente la vivía llamando, escribiendo cosas". Yo sabía que por ahí no le pegaba, pero no la dejaba ni que se pinte las uñas, todo le molestaba", contó la testigo sobre el atacante.

Los Hornos: una misma fecha y otro femicidio seguido de suicidio

Esa misma noche la madre de Sebastián Manuel Cipriano, de 26 años, encontró el cuerpo de su hijo junto al de Agustina Leila Roumec, de 23. Fue en la casa donde vivía el joven con su familia, en la calle 58 y 138 de Los Hornos, La Plata.

La mujer declaró que los jóvenes estaban en ese domicilio cuando ella salió a pasear al perro. Los encontró al regresar, una hora más tarde, cuando notó un rastro de sangre que iba a la habitación de su hijo. Allí encontró a ambos tendidos sobre la cama ya sin vida.

La carátula lleva la carátula de "femicidio seguido de suicidio". De acuerdo con fuentes del caso que cita La Nación, el análisis de los cuerpos determinó que fue Sebastián quien mató a su exnovia a puñaladas y luego se degolló. Los investigadores encontraron una navaja en el lugar.

Según trascendió, la pareja se había separado seis meses atrás. El femicida habría querido retomar la relación. Pero Agustina no estaba de acuerdo.

Cuántos femicidios hay en la Argentina

Además de llevar un registro de estos crímenes y de las infancias que pierden a sus madres o cuidadores principales, desde el Observatorio Lucía Pérez también contabilizan los reclamos de las familias. "Queremos dar cuenta de la respuesta ante esta violencia. Este año tenemos registradas 210 marchas o movilizaciones en reclamo de Justicia", detalla Arrascaeta. Además tienen contabilizadas 216 tentativas de femicidios.

Según el Registro Nacional de Femicidios del Observatorio de Violencia Doméstica de la Corte Suprema en 2021 hubo 231 víctimas letales de violencia de género en todo el país. El registro tiene como base las causas judiciales en las que se investigan muertes violentas de mujeres cis, mujeres trans y travestis por razones de género.

En 2021 una mujer fue asesinada cada 35 horas producto de la violencia machista. Como consecuencia 182 niños, niñas y adolescentes se quedaron sin su mamá.

La edad promedio de las víctimas fue de 37, 3 años. Entre las mujeres asesinadas por violencia de género 19 fueron niñas o adolescentes. Una de cada cuatro víctimas, el 25%, murió asesinada por uso de un arma de fuego.

Los autores de estos crímenes fueron las parejas o ex parejas en un 62% de los casos. Casi nueve de cada diez víctimas (88%) conocía al agresor. Un 39% convivía con él. Otra vez la casa de las víctimas fue el lugar más inseguro: 63% fueron asesinadas allí.