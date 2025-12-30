¡Bomba! La prueba de que Wanda Nara y Martín Migueles están en una profunda crisis

Por ahora, ninguno de los dos salió a dar explicaciones claras, pero los movimientos en redes y el silencio alimentan aún más las versiones de un fuerte distanciamiento.

Cuál fue el polémico mensaje de Martín Migueles para ver a Claudia Ciardone

Días después de mostrarse muy cerca de Wanda Nara, Martín Migueles quedó en el centro de la escena mediática por un intercambio de mensajes privados que se filtró y generó revuelo. El empresario le escribió a Claudia Ciardone por WhatsApp con la intención de reencontrarse, en un diálogo que rápidamente dejó en evidencia la incomodidad de la situación.

“¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte”, fue el mensaje que Migueles le envió tras preguntarle cómo venía su semana. Sin vueltas, la ex vedette se plantó y le marcó los riesgos de avanzar con cualquier tipo de encuentro, recordándole la exposición pública que atraviesa por su vínculo con Wanda. “Estás re expuesto, Wanda hoy es una vidriera”, le advirtió, intentando poner un freno a la situación.

Lejos de insistir desde el conflicto, Ciardone aclaró que valoró el intercambio y la posibilidad de dejar las cosas claras. “Sí me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien”, expresó, marcando un cierre desde el diálogo y no desde el escándalo.

Sin embargo, Migueles volvió a la carga y redobló la apuesta con un último intento: “Tomemos un café, por favor”, escribió, aunque esta vez tampoco obtuvo respuesta favorable. El episodio no tardó en viralizarse y alimentó las versiones de crisis en la pareja, sumando un nuevo capítulo al escándalo que rodea a Wanda Nara.