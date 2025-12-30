A24.com

¡Bomba! La prueba de que Wanda Nara y Martín Migueles están en una profunda crisis

Un escándalo inesperado, mensajes comprometedores y un gesto en redes que encendió todas las alarmas. Mientras vacacionan en Punta del Este, la relación entre Wanda Nara y Martín Migueles habría quedado en jaque tras un detalle significativo.

30 dic 2025, 10:34
Wanda Nara y Martín Migueles eligieron Punta del Este para disfrutar de unos días de descanso, en plena temporada alta, rodeados de famosos y cámaras indiscretas. Sin embargo, lo que prometía ser una escapada romántica terminó quedando opacada por un escándalo que explotó con fuerza en los últimos días.

Desde Uruguay, la empresaria y el empresario siguieron de cerca el avance del llamado “Claudia Ciardone Gate”. La ex participante de Gran Hermano sorprendió al revelar públicamente que habría recibido reiterados mensajes de WhatsApp por parte de Migueles, con intenciones de reencontrarse a espaldas de Wanda. La confesión generó un verdadero terremoto mediático y puso al novio de la conductora en el centro de las sospechas.

Si bien Wanda intentó restarle importancia a las versiones y negó que las comunicaciones tuvieran el tenor que se les adjudica, lo cierto es que el tema copó la agenda de todos los programas de espectáculos, portales y redes sociales. La exposición fue total y los rumores de infidelidad no tardaron en multiplicarse.

Wanda dejó de seguir a Migueles

La tensión habría escalado durante la madrugada de hoy, cuando un gesto contundente llamó la atención de todos: Wanda dejó de seguir a Martín Migueles en Instagram. La señal digital fue interpretada por muchos como la confirmación de una crisis que ya venía gestándose y que habría terminado de estallar tras la irrupción de Ciardone y el desgaste mediático.

Por ahora, ninguno de los dos salió a dar explicaciones claras, pero los movimientos en redes y el silencio alimentan aún más las versiones de un fuerte distanciamiento.

Cuál fue el polémico mensaje de Martín Migueles para ver a Claudia Ciardone

Días después de mostrarse muy cerca de Wanda Nara, Martín Migueles quedó en el centro de la escena mediática por un intercambio de mensajes privados que se filtró y generó revuelo. El empresario le escribió a Claudia Ciardone por WhatsApp con la intención de reencontrarse, en un diálogo que rápidamente dejó en evidencia la incomodidad de la situación.

“¿Querés verme? ¿Podés? Quiero verte”, fue el mensaje que Migueles le envió tras preguntarle cómo venía su semana. Sin vueltas, la ex vedette se plantó y le marcó los riesgos de avanzar con cualquier tipo de encuentro, recordándole la exposición pública que atraviesa por su vínculo con Wanda. “Estás re expuesto, Wanda hoy es una vidriera”, le advirtió, intentando poner un freno a la situación.

Lejos de insistir desde el conflicto, Ciardone aclaró que valoró el intercambio y la posibilidad de dejar las cosas claras. “Sí me gustó hablar con vos y que queden las cosas bien”, expresó, marcando un cierre desde el diálogo y no desde el escándalo.

Sin embargo, Migueles volvió a la carga y redobló la apuesta con un último intento: “Tomemos un café, por favor”, escribió, aunque esta vez tampoco obtuvo respuesta favorable. El episodio no tardó en viralizarse y alimentó las versiones de crisis en la pareja, sumando un nuevo capítulo al escándalo que rodea a Wanda Nara.

