Así ataca "la banda del auto rojo": la violenta modalidad de los ladrones para robar a los vecinos

Los delincuentes circulan en un Peugeot 206 rojo. Las cámaras de seguridad ya los grabaron en distintos barrios, pero aún no fueron detenidos.

"La banda del auto rojo": denuncian que ladrones atropellan a vecinos de La Matanza para robarles

La banda del auto rojo mantiene en vilo a los vecinos de La Matanza. A pesar de haber sido captados por múltiples cámaras de seguridad, los delincuentes siguen sin ser identificados ni detenidos por la Justicia y continúan operando con un modus operandi brutal y peligroso.

Su marca distintiva es un Peugeot 206 color rojo, con el que salen a recorrer distintos barrios del distrito bonaerense y seleccionan al azar a sus víctimas: peatones desprevenidos a los que embisten con el vehículo para luego robarles mientras permanecen heridos en el suelo.

El último ataque ocurrió este miércoles por la noche en la intersección de las calles Urdaneta y Da Vinci, en González Catán. Allí, un hombre de 31 años, identificado como Brian Espinoza, fue interceptado mientras caminaba y sufrió un violento asalto.

auto rojo

Según el parte policial, la víctima denunció un “robo con violencia en la vía pública cometido por varios agresores”. Espinoza relató que fue atropellado por un Peugeot rojo, del que descendieron rápidamente varios hombres para sustraerle el teléfono celular y las zapatillas.

Las cámaras de seguridad del municipio captaron toda la secuencia. En las imágenes se observa cómo el auto se acerca a velocidad media y, a pocos metros del joven, lo embiste desde atrás, a la altura de las piernas. En cuestión de segundos, los ladrones bajan, lo rodean y le quitan sus pertenencias. Luego, vuelven a subir al vehículo y escapan, dejándolo tendido en el suelo.

A pesar del impacto, el hombre sufrió sólo heridas leves en la pierna izquierda y no necesitó atención médica. Sin embargo, hizo la denuncia ante las autoridades locales para alertar sobre la peligrosa modalidad de esta banda, que ya habría protagonizado otros robos similares en la zona.

Los investigadores sospechan que se trata de un grupo que opera desde hace meses en distintos puntos de La Matanza, alternando barrios para evitar ser detectados. “Actúan siempre de la misma forma: atropellan, roban y se fugan en segundos”, explicaron fuentes policiales.

La causa quedó en manos de la UFI N°3 de La Matanza, que ya trabaja en la identificación del vehículo y sus ocupantes a partir de las grabaciones del sistema de monitoreo municipal.

El testimonio de una de las víctimas del "auto rojo"

Brian, una víctima, diálogo con Luis Novaresio en A24 y contó cómo fue embestido por el auto rojo mientras caminaba hacia la parada de colectivo: “Va caminando… un auto lo atropella. No es que perdió el control: es una modalidad delictiva. Lo atropellan para que no pueda huir, y después bajan del coche y te roban”.

Luego relató las consecuencias físicas y el robo sufrido: “Tengo 31 años. Me hicieron daño: tobillo, meniscos, golpes en todo el cuerpo. Me levantaron del aire. Vi bajar a uno con un arma. Me tiraron patadas. Además, una rueda me pisó el tobillo cuando retrocedieron con el auto”.

Sobre sus pertenencias: “Me sacaron el celular, la bolsa con mi vianda, mis zapatillas. Volví descalzo”.

Y dejó una reflexión al cierre del relato: “Pido que haya más seguridad en el barrio, que uno salga a laburar tranquilo. Mi sueño hoy es volver con vida a casa.”

