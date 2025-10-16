Así ataca "la banda del auto rojo": la violenta modalidad de los ladrones para robar a los vecinos

Las cámaras de seguridad del municipio captaron toda la secuencia. En las imágenes se observa cómo el auto se acerca a velocidad media y, a pocos metros del joven, lo embiste desde atrás, a la altura de las piernas. En cuestión de segundos, los ladrones bajan, lo rodean y le quitan sus pertenencias. Luego, vuelven a subir al vehículo y escapan, dejándolo tendido en el suelo.

A pesar del impacto, el hombre sufrió sólo heridas leves en la pierna izquierda y no necesitó atención médica. Sin embargo, hizo la denuncia ante las autoridades locales para alertar sobre la peligrosa modalidad de esta banda, que ya habría protagonizado otros robos similares en la zona.

Los investigadores sospechan que se trata de un grupo que opera desde hace meses en distintos puntos de La Matanza, alternando barrios para evitar ser detectados. “Actúan siempre de la misma forma: atropellan, roban y se fugan en segundos”, explicaron fuentes policiales.

La causa quedó en manos de la UFI N°3 de La Matanza, que ya trabaja en la identificación del vehículo y sus ocupantes a partir de las grabaciones del sistema de monitoreo municipal.

El testimonio de una de las víctimas del "auto rojo"

Brian, una víctima, diálogo con Luis Novaresio en A24 y contó cómo fue embestido por el auto rojo mientras caminaba hacia la parada de colectivo: “Va caminando… un auto lo atropella. No es que perdió el control: es una modalidad delictiva. Lo atropellan para que no pueda huir, y después bajan del coche y te roban”.

Luego relató las consecuencias físicas y el robo sufrido: “Tengo 31 años. Me hicieron daño: tobillo, meniscos, golpes en todo el cuerpo. Me levantaron del aire. Vi bajar a uno con un arma. Me tiraron patadas. Además, una rueda me pisó el tobillo cuando retrocedieron con el auto”.

Sobre sus pertenencias: “Me sacaron el celular, la bolsa con mi vianda, mis zapatillas. Volví descalzo”.

Y dejó una reflexión al cierre del relato: “Pido que haya más seguridad en el barrio, que uno salga a laburar tranquilo. Mi sueño hoy es volver con vida a casa.”