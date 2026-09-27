Juanita Tinelli blanqueó su romance con un emprendedor gastronómico: "Te elijo todos los días"

Qué se sabe del nuevo novio de Juanita Tinelli

Juanita Tinelli está nuevamente en pareja. Según revelaron en Puro Show (El Trece), la modelo habría comenzado un romance con un joven llamado Junior Hernández, con quien ya llevaría varios meses de relación.

La información fue compartida por Fernanda Iglesias, quien aseguró haber mantenido una conversación con Juanita y haber recibido de primera mano algunos detalles sobre su presente sentimental. Según relató la panelista, el vínculo comenzó a tomar forma en medio del episodio que la modelo protagonizó con su expareja en un boliche: "La relación prosperó. Cuando fue el escándalo de Juanita y su ex en un boliche, medio que todo arrancó porque ella se estaba besando con un muchacho cerca de su ex. El chico en cuestión es este, su actual pareja".

Durante su relato, Iglesias también precisó desde cuándo estarían juntos y contó que incluso llegaron a compartir vivienda durante un período. "Me dijo Juanita que salen desde mayo, así que están hace cuatro meses. Son novios y estuvieron un tiempo conviviendo en Nordelta. Hace poco dejaron la casa porque la alquilaban", explicó la panelista.

Además, la periodista dio algunos datos sobre el joven que habría conquistado a la hija de Marcelo Tinelli. Según contó, Hernández tiene 20 años y se dedica al rubro gastronómico, con distintos emprendimientos en la zona norte del Gran Buenos Aires: "Tiene varios food trucks en la zona de Tigre. Es un emprendedor joven. Además está por sacar su propia marca de electrolitos".

Por último, Iglesias explicó que Juanita y Junior ya tenían un vínculo previo antes de comenzar su relación. "Se conocieron porque es el mejor amigo de su mejor amiga. Ya se conocían desde hacía tiempo, pero cada uno estaba en la suya, con otras parejas. Cuando cortaron se reencontraron y ahí surgió el amor. Ella está re bien, él parece ser un divino", cerró Iglesias.