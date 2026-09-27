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Pedro Rosemblat se sinceró tras ver a Lali Espósito en River y dejó una frase que sorprendió: "Qué tarde llegué"

Pedro Rosemblat acompañó a Lali Espósito en una noche muy especial y, después del show, compartió una reflexión sobre su historia y todo lo que aún queda por vivir.

27 sept 2026, 20:01
Lali Espósito y Pedro Rosemblat
Lali Espósito y Pedro Rosemblat

Después de verla desplegar todo su talento sobre el escenario de River Plate, Pedro Rosemblat quiso compartir con sus seguidores lo que significó para él acompañar a Lali Espósito en una noche tan especial. El conductor publicó un video del recital y aprovechó la ocasión para dedicarle unas palabras en las que mezcló admiración, orgullo y mucho amor por su pareja.

Lejos de quedarse únicamente con la espectacularidad del show, Pedro puso el foco en aquello que sucede cuando Lali se sube al escenario y tomó como punto de partida el único registro que logró guardar de la noche. "Este video malísimo es el único registro que tengo de anoche, y aunque tuviera uno mejor, es imposible reflejar el despliegue que tiene Mariana arriba del escenario, se lo devora como si fuera un caramelo", comenzó escribiendo.

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En su extenso mensaje, además, destacó la precisión con la que la artista lleva adelante cada presentación: "Maneja cada detalle, cada rincón de su ritual con una precisión y un talento que no conoce límites".

La admiración de Pedro también alcanzó al grupo de personas que acompaña a Lali en cada recital y al vínculo que la cantante construye con quienes van a verla: "Todo su equipo de trabajo la admira, la quiere y la cuida como las 80 mil personas que fuimos a verla".

Pero hubo otro aspecto que Pedro quiso remarcar: la extensa trayectoria de Lali y todo lo que representa el presente que atraviesa. Para eso, recurrió a una serie de cifras que resumen parte del camino recorrido por la cantante y la magnitud que alcanzó su carrera. "34 años de vida y 25 de carrera, 8 estadios de fútbol, más de 500 mil entradas y algo más que no se explica, ni con número, ni con palabras", remarcó.

El mensaje llegó a su momento más personal hacia el final, cuando el conductor reconoció que conoció tarde la obra de su pareja, aunque se mostró feliz por todo lo que todavía queda por compartir. "Qué tarde llegué a la obra de Lali, cuántos shows me perdí, pero qué alegría pensar en todos los que quedan por delante. Te amor y te admiro, enana faquera", cerró.

Cómo fue el beso de Lali Espósito, Tini Stoessel y Marilina Bertoldi que encendió el escenario de River

Lali Espósito y Tini Stoessel protagonizaron uno de los momentos más comentados de la noche en el estadio de River Plate. Las dos artistas compartieron escenario por primera vez y unieron sus voces frente a una multitud que reaccionó con entusiasmo ante el inesperado encuentro.

La escena tuvo lugar el sábado por la noche, cuando ambas se animaron a interpretar Like a Virgin, el clásico de Madonna. Sin embargo, la presentación tuvo un cierre que nadie esperaba: junto a Marilina Bertoldi, las cantantes recrearon una de las escenas más recordadas de la música pop y terminaron protagonizando un beso.

El momento hizo recordar inmediatamente a la histórica presentación de Madonna junto a Christina Aguilera y Britney Spears durante los MTV Video Music Awards de 2003. En esta oportunidad, Marilina primero besó a Tini y luego a Lali, lo que provocó una ovación entre quienes estaban presentes. Además, otro detalle que no pasó desapercibido fue el vestuario elegido por las protagonistas: ambas aparecieron vestidas de novia.

El guiño no quedó solamente en la puesta en escena. La aparición de Lali y Tini también coincidió con sus respectivas historias sentimentales, ya que ambas atraviesan relaciones con figuras conocidas: Lali junto a Pedro Rosemblat y Tini en pareja con el futbolista Rodrigo De Paul.

Como era de esperarse, el encuentro rápidamente se trasladó a las redes sociales y generó una enorme repercusión. La presencia de Tini en el último show de Lali en River se produjo en el marco de la gira No Vayas a Atender Cuando el Demonio Llama, que ya había tenido tres presentaciones con localidades agotadas y una multitud de 80 mil personas en cada función.

     

 

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