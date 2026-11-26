Coco, el productor que tenía reservada esa silla, habría intentado que Callejón volviera a su lugar. Según Sposato, terminó sentado con los panelistas. “Es más, dejó sola a Amalia, que ya sabemos cómo se lleva con el resto”, agregó el periodista.

Damasia Ochoa explicó que Casán llegó más tarde y se encontró con el cambio de lugares. “El tema es que no pidió permiso. Como llegó antes se sentó ahí. Cuando llegó Moria, que fue más tarde porque tenía teatro, y ahí se generó… No sabían qué había pasado. El productor se queda sin lugar porque estaba esa silla ocupada ”.

Qué dijo la hermana de María Fernanda Callejón

Sandra Callejón puso en duda la pelea entre su hermana, María Fernanda Callejón, y Moria Casán. En PrimiciasYA (América TV), explicó que el cariño entre ambas le hacía difícil creer en el enfrentamiento. “No sé si no es un arreglo entre ellas. Me da tristeza ver las cosas que dicen, me sorprende porque Fernanda la ama a Moria. No creo que se maltraten”, dijo.

Marina Calabró le aseguró que el conflicto era real y que María Fernanda no seguiría en el programa. Sandra sí cuestionó que, en medio del cruce, Moria pusiera en duda la denuncia de su hermana contra Ricky Diotto: “Caer en ese tema pasa de un chiste, de una broma, del ida y vuelta. Es un desmadre ”.

Aunque está distanciada de María Fernanda, Sandra elogió su trayectoria y recordó que Casán la había elegido para interpretar a su mejor amiga en su serie. “Por eso, ahí te digo que no sé si está hecho a propósito”, insistió.