Caso Loan, exclusivo A24: habló el novio de Macarena y dio detalles del día del almuerzo

Embed

Asimismo, dijo: "me dijeron que yo estuve en el almuerzo y que nada que ver. Yo estuve trabajando todo el día y las fuerzas no me creían".

"Vamos a volver y la policía me pidió mis datos. Si no desinformación te vamos a llevar detenido", agregó el joven.

Y completó: "Ese día yo estuve trabajando a la tarde y me aviso mi novia Macarena. Me dijo que se perdió Loan y que lo estaban buscando".

Caso Loan, exclusivo A24: habló Macarena, la hija de Laudelina, y denunció amenazas

La joven de 21 años admitió que le envió una carta a través del abogado de su madre, José Codazzi, sin embargo la misiva nunca llegó ni tampoco se puede comunicar con ella. “Le mandé una carta para que acepte a la abogada que le mandé. Esto está pasando ahora, no puedo comunicarme con ella”.

Asimismo, volvió a hablar de las amenazas recibidas por parte de su abogado y denunció: "vino a presionarnos a mi casa. Me dijo que había encontrado una llamada en mi teléfono de 20 minutos que era muy comprometedora y a mí me dio miedo, yo sé que no tengo nada que ver pero me dijo eso y a mi mamá le dijo que nadie le iba a creer que había encontrado unas zapatillas", detalló.