Caso Loan: uno de los testigos más esperados complicó la situación de uno de los detenidos

El hombre sostuvo que no es pariente de ninguno de los detenidos y que trabaja en la Municipalidad de Corrientes desde hace años como administrativo con el concejal Ricardo Torres. En su testimonial, indicó que es amigo del senador y que conoce a Codazzi porque tiene un complejo de paddle en la localidad de Esquina.

“Me reuní con Pellegrini y me ofrecí a acompañarlo a la casa de Laudelina. Mi idea era que se iba a ver a su cliente, no estaba consciente de que íbamos a llevarla a declarar”, afirmó Ybarra. Durante el viaje, dijo, hubo un cambio de vehículo en Desmochado, ya que la camioneta de Codazzi estaba en el lavadero.

laudelina loan.jpg Laudelina, la tía de Loan, es una de las detenidas del caso (Foto: archivo).

Ybarra relató que el viaje transcurrió con normalidad y que, aunque estaba cansado y dormitó en algunos momentos, escuchó comentarios sobre el accidente entre Laudelina y su hija. “Lo que pude oír es que la chica le dijo a la madre ‘no te olvides de decirle que la camioneta cuando frenó prendió la luz de atrás’. Eso me acuerdo patente”, recordó el chofer.

Respecto al ofrecimiento de dinero, Ybarra afirmó no haber escuchado nada al respecto durante el trayecto. “En ningún momento escuché que se le hiciera ningún ofrecimiento”, destacó.

El chofer aseguró que no se acercó a declarar por su propia voluntad porque no consideraba que pudiera aportar algo relevante y no quería entorpecer la investigación. “Me enteré tiempo después de que fue a declarar a la Justicia de Corrientes por la televisión”, mencionó.

Finalmente, Ybarra expresó su deseo de que Loan sea encontrado con vida. “Me sentí mal porque también soy papá y me duele que esté perdido Loan. Quiero saber qué pasó. Lo que más quisiera es que el niño esté vivo. Yo eso no escuché. Quiero que se lo encuentre con vida”, concluyó.

Caso Loan: los peritos reconstruyeron el perfil de ADN del nene

Uno de los abogados de la familia, Gustavo Briend, dio ayer una importante noticia: informó que los peritos de la Policía Científica reconstruyeron el perfil de ADN de Loan.

La pericia se llevó a cabo con 20 prendas de Loan que fueron secuestradas durante un procedimiento en la seccional que estaba a cargo del excomisario Walter Maciel, detenido por la presunta sustracción y ocultamiento del pequeño.

loan (3).jpg Loan desapareció el 13 de junio tras un almuerzo familiar. Foto: archivo.

El estudio había sido solicitado por el fiscal federal Mariano de Guzmán, junto al fiscal general Marcelo Colombo y la fiscal federal Alejandra Mangano, de PROTEX, bajo el control de la jueza federal de Goya Cristina Pozzer Penzo.

El rastro genético podrá ser cotejado con otras pruebas que resultan claves para la investigación.