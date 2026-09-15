La polémica razón por la que los hermanos de Emanuel Ortega no fueron a su casamiento con Julieta Prandi

Además, Pía Shaw aportó información sobre las "excusas" que pusieron los hermanos de Emanuel para no asistir al casamiento: "Martín y Luis no están en el país. Luis está filmando una película. Sebastián está con En el barro, está de rodaje. Rosario me dicen que estaba en un trabajo, en un stream".

Cómo fue el sorpresivo casamiento de Julieta Prandi y Emanuel Ortega

Después de más de seis años de relación y una historia que tuvo su inicio en plena pandemia, Julieta Prandi y Emanuel Ortega decidieron dar un paso definitivo en su vínculo. Este martes 15 de septiembre, la modelo y el músico se presentaron en el Registro Civil de San Isidro y oficializaron su unión, acompañados por familiares y amigos íntimos.

Si bien la pareja ya había consolidado una vida en común, eligieron formalizar su relación ante la ley como símbolo del amor que construyeron juntos. El romance comenzó en 2020, en medio de la pandemia, y con el tiempo se transformó en una relación sólida.

En ese recorrido, Emanuel Ortega se convirtió en un sostén fundamental para Julieta Prandi, especialmente durante uno de los momentos más duros de su vida. El cantante estuvo a su lado en el juicio oral contra su exmarido, Claudio Contardi, quien recibió una condena de 19 años de prisión por abuso sexual con acceso carnal agravado en un contexto de violencia de género.

La historia de Julieta y Emanuel también implicó el desafío de unir sus familias. Ortega es padre de dos hijos fruto de su matrimonio con Ana Paula Dutil, mientras que Prandi se sumó a esa dinámica con sus propios hijos. Con el apoyo de sus seres queridos, finalmente decidieron dar este esperado paso.

Fieles a la discreción que los caracteriza, los novios optaron por una ceremonia íntima y de bajo perfil. Según contó Alejandro Guatti desde el móvil de Intrusos (América TV), apenas unas treinta personas se acercaron al Registro Civil de San Isidro para acompañarlos en el momento del “sí”.

Entre los presentes estuvieron Evangelina Salazar y Palito Ortega, padres de Emanuel, además de los padres y la hermana de Julieta. También participaron los hijos de ambos, quienes fueron parte de este encuentro familiar tan especial.

Tras completar el trámite y pronunciar el esperado “sí”, Julieta y Emanuel continuaron la celebración junto a sus seres queridos. La pareja y los invitados se trasladaron al restaurante Malloy’s, en San Isidro, donde compartieron un almuerzo para festejar el inicio de esta nueva etapa en su historia de amor.