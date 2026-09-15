Nick Sicaro menospreció a Daniela Celis y ella le salió al cruce: "Me parece..."

Las declaraciones generaron la inmediata reacción de la expareja de Thiago Medina, quien no ocultó su enojo y respondió directamente al comentario a través del reel donde se viralizó. “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie. Hay que tener respeto y ser un poco más humano antes de sentarse a ventilar situaciones privadas ”, expresó, visiblemente molesta por la exposición de un vínculo que, hasta ese momento, había quedado puertas adentro.

Por qué se separaron Daniela Celis y Nick Sicaro

El romance entre Daniela Celis y Nick Sicaro duró poco, pero volvió a quedar en el centro de la atención después de que el cantante blanqueara su relación con Lolo Poggio, también exintegrante de Gran Hermano.

La nueva pareja despertó nuevamente el interés por el vínculo que Nick había mantenido con Pestañela. En ese contexto, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) un supuesto motivo íntimo que habría tenido peso en la ruptura.

Aunque en aquel momento ambos habían dado a entender que el final había sido en buenos términos, la conductora aseguró que existían diferencias vinculadas a la intimidad de la pareja. “El problema era que ella le pedía cosas que él no hacía”, remarcó Yanina Latorre durante la emisión de su programa.

A partir de allí, Martín Salwe aportó mayores detalles sobre la versión que circulaba alrededor de la separación entre el cantante y Pestañela. “Nick Sicaro no ejercía sobre Pestañela cunnilingus: él decía que únicamente la estimulación oral de la vulva era con su novia. Como Pestañela no era su novia, no lo iba a hacer”, comentó.

La explicación generó sorpresa en el estudio y provocó la reacción inmediata de Yanina: "Es un maleducado. O sea, que cuando está de novio hace de todo".

Salwe continuó desarrollando su versión sobre los límites que, según habría planteado Nick durante ese vínculo: “Estimulación con la lengua únicamente es el noviazgo. Si no, no...”.

La conversación siguió escalando y Majo Martino también intervino con una contundente observación: "Está agrandado el pibe".

Mientras tanto, Pía Shaw no podía ocultar su sorpresa ante el nivel de detalle de la conversación. Entre risas, Yanina Latorre intentó distender la situación y le respondió: "Se puede hablar de sexo Pía, no te preocupes, son cosas que la gente hace".