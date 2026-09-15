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Nick Sicaro menospreció a Daniela Celis y ella le salió al cruce: "Me parece..."

Nick Sicaro habló sobre la relación que mantuvo con Daniela Celis y lanzó una polémica frase sobre el vínculo que tuvieron, con declaraciones que parecieron minimizar lo que habían compartido durante aquel tiempo.

15 sept 2026, 19:54
Nick Sicaro menospreció a Daniela Celis y ella le salió al cruce: Me parece...

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Nick Sicaro atraviesa un buen momento en el plano sentimental después de blanquear su relación con Lolo Poggio. El vínculo comenzó a tomar fuerza poco tiempo después de su conflictiva separación de Daniela Celis, con quien el final de la relación estuvo lejos de ser en buenos términos.

Sin embargo, los comienzos del romance con Celis no estuvieron exentos de cuestionamientos. En aquel momento, la relación fue puesta bajo la lupa, especialmente por la situación que atravesaba Nick dentro de Gran Hermano. Mientras intentaba conseguir un lugar en el repechaje del reality.

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Por ese motivo, algunos comenzaron a especular con que el acercamiento entre ambos podía estar relacionado con la estrategia de Nick para volver a la competencia.

En una entrevista con Infobae, el amigo de Ian Lucas se refirió al vínculo que mantuvo con Daniela y lanzó una frase que no pasó desapercibida, especialmente porque en aquel momento ambos habían asegurado que se veían prácticamente todos los días. “Conoces una chonga, la ves dos o tres veces, y las cosas se terminaron ”, le contó en tono de risa a Rulo Schijman.

Las declaraciones generaron la inmediata reacción de la expareja de Thiago Medina, quien no ocultó su enojo y respondió directamente al comentario a través del reel donde se viralizó. “Esto me parece un montón. Yo nunca me quejé de nada y jamás contaría algo de la intimidad de nadie. Hay que tener respeto y ser un poco más humano antes de sentarse a ventilar situaciones privadas ”, expresó, visiblemente molesta por la exposición de un vínculo que, hasta ese momento, había quedado puertas adentro.

Por qué se separaron Daniela Celis y Nick Sicaro

El romance entre Daniela Celis y Nick Sicaro duró poco, pero volvió a quedar en el centro de la atención después de que el cantante blanqueara su relación con Lolo Poggio, también exintegrante de Gran Hermano.

La nueva pareja despertó nuevamente el interés por el vínculo que Nick había mantenido con Pestañela. En ese contexto, Yanina Latorre reveló en SQP (América TV) un supuesto motivo íntimo que habría tenido peso en la ruptura.

Aunque en aquel momento ambos habían dado a entender que el final había sido en buenos términos, la conductora aseguró que existían diferencias vinculadas a la intimidad de la pareja. “El problema era que ella le pedía cosas que él no hacía”, remarcó Yanina Latorre durante la emisión de su programa.

A partir de allí, Martín Salwe aportó mayores detalles sobre la versión que circulaba alrededor de la separación entre el cantante y Pestañela. “Nick Sicaro no ejercía sobre Pestañela cunnilingus: él decía que únicamente la estimulación oral de la vulva era con su novia. Como Pestañela no era su novia, no lo iba a hacer”, comentó.

La explicación generó sorpresa en el estudio y provocó la reacción inmediata de Yanina: "Es un maleducado. O sea, que cuando está de novio hace de todo".

Salwe continuó desarrollando su versión sobre los límites que, según habría planteado Nick durante ese vínculo: “Estimulación con la lengua únicamente es el noviazgo. Si no, no...”.

La conversación siguió escalando y Majo Martino también intervino con una contundente observación: "Está agrandado el pibe".

Mientras tanto, Pía Shaw no podía ocultar su sorpresa ante el nivel de detalle de la conversación. Entre risas, Yanina Latorre intentó distender la situación y le respondió: "Se puede hablar de sexo Pía, no te preocupes, son cosas que la gente hace".

En pocas palabras

  • Nick Sicaro: Minimizó su relación con Daniela Celis al decir que la vio pocas veces.
  • Daniela Celis: Salió al cruce de las declaraciones de Sicaro, pidiendo respeto por la intimidad.
  • Contexto: La expareja se refiere a un vínculo que tuvieron mientras él estaba en Gran Hermano.
Resumen generado por Thinkindot AI

     

 

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