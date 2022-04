Aseguran que Aníbal Lotocki sigue operando de forma clandestina en una clínica de Belgrano

“Tenía a mi papá internado en el cuarto piso de esa clínica, en frente había dos habitaciones que siempre estaban cerradas pero una vez abrieron la puerta y era tremendo lo que había dentro, las camillas parecían naves espaciales”, dijo la fuente.

anibal lotocki.jpg

“Lo esperaban siempre mujeres muy voluptuosas, seguro había alguna de la televisión, no lo recuerdo”, sumó el testigo. “No era todos los días, atendía por las tarde. Claro que no firmaba, tenía a un médico haciendo eso por él”, indicó.

"Nadie me respondió qué pasaba ahí, pero yo lo vi a Lotocki. Todo lo hacían ahí", afirmó el testigo.

Además, reveló que se animó a hablar porque le parecía que el lugar estaba poniendo en riesgo la salud de muchas mujeres. Vale recordar que Lotocki fue condenado en febrero de este año, por el Tribunal Oral, a 4 años de prisión y 5 años de inhabilitación para ejercer la medicina, acusado de lesiones graves.

Entre las denunciantes están Silvina Luna, Stefanía Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi.

Las autoridades policiales encontraron en ese centro médico, ubicado en la calle Dragones al 1800, varias irregularidades como enfermeros sin matrícula, medicamentos vencidos, no había un plan de evacuación ante incendios y faltaban registrar pacientes.

clinica.jpg

Condenaron a Aníbal Lotocki a 4 años de prisión

Este miércoles la Justicia condenó al polémico cirujano de los famosos Aníbal Lotocki luego de un largo proceso judicial a 4 años de prisión y 5 de inhabilitación para ejercer la medicina.

Lotocki fue condenado por lesiones graves y absuelto por el delito de estafa. Las denunciantes fueron 4 mujeres: Silvina Luna, Stefy Xipolitakis, Pamela Sosa y Gabriela Trenchi, quienes argumentaron sufrir distintos problemas de salud graves tras pasar por el consultorio del doctor.

Gabriela Trenchi le relataba a PrimiciasYa.com hace unos meses las consecuencias físicas que padece tras pasar por el consultorio de Lotocki: "Ya van a ser seis años en agosto, cada vez tengo más problemas en las piernas. Me estoy haciendo plasma para el dolor, quería ver si me podían sacar los granulomas pero me dijeron que es mucho riesgo por los temas de salud que tengo".