El problema de salud que afecta gravemente a Matías Alé: "Desesperante"

El domingo Juana Viale recibió en su mesa del 1 de febrero Flor Torrente, la integrante del grupo Bandana Lowrdez Fernández, Nito Artaza, Matías Alé y Guillermo Arengo, integrante del elenco de La cena de los tontos.
Ver las ultimas noticias en a24.com
El actor Matías Alé reconoció el problema que detectó hace un tiempo en su cuerpo, por el que debió operarse y realizar varios tratamientos.
El domingo Juana Viale recibió en su mesa del 1 de febrero Flor Torrente, la integrante del grupo Bandana Lowrdez Fernández, Nito Artaza, Matías Alé y Guillermo Arengo, integrante del elenco de La cena de los tontos.
En la charla en Almorzando con Juana (El Trece), Matías Alé dio detalles del problema de salud que está sufriendo y por el que debió operarse el año pasado.
La conductora le preguntó si padecía tinnitus, a lo que el actor confirmó ese diagnóstico y explicó cómo enfrenta el día a día. "Vos sabes que hace un año y medio, estábamos con Martina y un día me levanté y le digo: 'no escucho el silencio'. Desespertante eh", comenzó su relato el actor.
Y agregó: "Nunca había tenido ningún problema. Tenía una congestión durante un par de meses por un resfrío mal curado y un día me levanté y no escuché el silencio nunca más".
"Me operé en marzo del año pasado acá en Mar del Plata para compensar la gravedad del tímpáno. Seguí así permanentemente y empecé a hacer varios tratamientos", explicó Matías Alé sobre el problema que le afecta gravemente la audición.
El tinnitus se trata de un síntoma de una afección subyacente y se describe como la percepción de ruidos, zumbidos o pitidos en el oído sin una fuente externa.
Matías Alé habló además de su presente con su esposa, Martina Vignolo, y de la temporada en Mar del Plata, donde tuvo un conflicto grande con Walter Alfa Santiago, ex participante de Gran Hermano en la comedia Asia Caliente, el no musical.
Alé reveló que con su esposa, quienes se casaron a fines de octubre del año pasado, tienen planeado formar una familia y hasta tienen los nombres elegidos para el bebé: Otto y Alfonsina Jazmín.
"Me gustaría que sea para mis 50, en 2027, me encantaría. Sobre todo, para que cuando llegue una nena, cuando tenga que bailar el vals, todavía pueda", dijo con emoción el artista.
"Abuelo no creo que llegue a ser", agregó entre risas. Y explicó la razón por la cual decidieron con Martina instalarse en La Feliz: "Uno de los motivos por el que decidimos venirnos a vivir a Mar del Plata es justamente ampliar la familia. Así como yo aprendí a andar en bicicleta acá, a caminar, me encantaría que si viene un Alecito o Alecita, pueda hacer su vida acá", precisó.
Y sobre la polémica salida de Alfa de su elenco, el actor dio los motivos de su terminante decisión: "Su forma no empática con la gente cuando se acercaba a tener un vínculo con él me perjudicaba, ustedes saben cómo soy yo con la gente. Lo tuve que correr el 11 de enero. Tenía problemas con que lo toquen o lo abracen, entonces le sugerí si podía volverse a Buenos Aires", cerró con firmeza.