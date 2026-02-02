El problema de salud que afecta gravemente a Matías Alé: "Desesperante"

"Me operé en marzo del año pasado acá en Mar del Plata para compensar la gravedad del tímpáno. Seguí así permanentemente y empecé a hacer varios tratamientos", explicó Matías Alé sobre el problema que le afecta gravemente la audición.

El tinnitus se trata de un síntoma de una afección subyacente y se describe como la percepción de ruidos, zumbidos o pitidos en el oído sin una fuente externa.

Los planes a futuro de Matías Alé y su esposa Martina Vignolo y la abrupta salida de Alfa de su obra

Matías Alé habló además de su presente con su esposa, Martina Vignolo, y de la temporada en Mar del Plata, donde tuvo un conflicto grande con Walter Alfa Santiago, ex participante de Gran Hermano en la comedia Asia Caliente, el no musical.

Alé reveló que con su esposa, quienes se casaron a fines de octubre del año pasado, tienen planeado formar una familia y hasta tienen los nombres elegidos para el bebé: Otto y Alfonsina Jazmín.

"Me gustaría que sea para mis 50, en 2027, me encantaría. Sobre todo, para que cuando llegue una nena, cuando tenga que bailar el vals, todavía pueda", dijo con emoción el artista.

"Abuelo no creo que llegue a ser", agregó entre risas. Y explicó la razón por la cual decidieron con Martina instalarse en La Feliz: "Uno de los motivos por el que decidimos venirnos a vivir a Mar del Plata es justamente ampliar la familia. Así como yo aprendí a andar en bicicleta acá, a caminar, me encantaría que si viene un Alecito o Alecita, pueda hacer su vida acá", precisó.

Y sobre la polémica salida de Alfa de su elenco, el actor dio los motivos de su terminante decisión: "Su forma no empática con la gente cuando se acercaba a tener un vínculo con él me perjudicaba, ustedes saben cómo soy yo con la gente. Lo tuve que correr el 11 de enero. Tenía problemas con que lo toquen o lo abracen, entonces le sugerí si podía volverse a Buenos Aires", cerró con firmeza.