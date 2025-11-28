Luca Martin explicó qué le pasó luego del susto de su internación: "No podía respirar"

Embed

"Me quedé sin aire, puntada fuerte en la espalda, me tiro al piso... (siento que) me estoy muriendo", continuó relatando al tiempo que bromeó deslizando que en ese momento pensó "me acaba de acuchillar Lola Cordero, estoy desangrándome". Claro que inmediatamente reveló que en realidad ella fue la primera que se acercó a ver qué le pasaba.

"Me empezó a tocar la espalda. Como mamá que es empezó a calentarme la espalda tipo señor Miyagui y ahí recuperé un poco de mi aire. Pero por 20 minutos estuve con dificultades para respirar", y reconoció que llegó a pensar que ese dolor era "el famoso soplo".

No obstante, Martin aseguró que está recompuesto totalmente, mientras compartieron la Instagram Storie que desató las alertas. "Ahí tenemos la exclusiva, la épica foto", disparó irónico y tras quejarse por la preocupación de la prensa por interesarse por su salud, el hijo de Nancy Dupláa admitió ser responsable de los varios llamados que recibieron sus padres.

"Es mi culpa por postear la foto. Me parece que ahí planteo un poco la posición de que la gente opine y que se preocupe. Y está bien, aprecio mucho la preocupación, pero al mismo tiempo fue algo tan estúpido y no es lindo que después tus viejos te digan 'che están me escribiendo todos preguntándome qué te pasó'", concluyó.

A qué se dedica Luca Martin, el hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin

Luca Martin, hijo de Nancy Dupláa y Matías Martin, viene consolidando un camino propio en el mundo del espectáculo, lejos de la etiqueta de “hijo de…”. Actor, guionista, influencer y comunicador, es uno de los jóvenes talentos que más terreno ganó en los últimos años, expandiéndose en distintos formatos sin perder su sello personal. Su presencia en teatro, cine, televisión, radio y redes lo posiciona como una figura multifacética dentro de la nueva generación artística.

Desde enero de 2025, Luca forma parte del elenco de “Sex” en el Gorriti Art Center, una de las obras más convocantes del circuito alternativo. Allí aborda temas vinculados a la sexualidad y trabaja desde un costado íntimo al explorar su propia bisexualidad. Su participación no solo refuerza su faceta actoral, sino que lo instala como un artista dispuesto a profundizar en discursos personales y contemporáneos. La obra se convirtió en un espacio clave dentro de su carrera teatral, que ya lo tenía como protagonista y que le permitió afianzar un estilo directo y expresivo.

Su recorrido empezó temprano. A los 17 años debutó con una columna en el programa radial de su padre, un primer paso que lo acercó al micrófono y al universo de la comunicación. Ese vínculo con la radio creció al punto de que, en 2022, lanzó su propio programa enfocado en cine, un espacio que le permitió desarrollar análisis, opiniones y una mirada profesional sobre las historias audiovisuales. La radio, asegura, es uno de los lugares donde se siente más cómodo, y esa afinidad se tradujo en seguridad y presencia frente al público.

Paralelamente, Luca fue perfeccionándose en actuación y escritura. Participó en talleres y análisis cinematográficos que reforzaron su interés por el guion y la creación de historias. Esa formación se reflejó en sus trabajos en televisión, como “Pasapalabra” (2016) y la serie “Casi Feliz” (2020), y en cine, con su papel en “No soy tu mami” (2019). Su tránsito entre radio, pantallas y escenarios se dio de manera natural, sumando experiencia en cada formato y ampliando su rango artístico.

Hoy, además de su rol en “Sex”, Luca se mueve con soltura como conductor y panelista en medios, y también como presentador en eventos masivos como Comic Con Argentina. Su crecimiento muestra la construcción de una carrera que respeta su origen familiar, pero que se sostiene en decisiones propias, apuesta creativa y una búsqueda constante por explorar nuevas maneras de contar historias.