Axel se metió en el conflicto de Tini Stoessel con su papá y dejó una firme reflexión: "Ingenuidad y..."

También resaltó la madurez que encontró en la artista durante los últimos años: "La veo fuerte, sana, entera, precisa. Casi tiene 30 años, está en su eje y le deseo lo mejor. Creo que esto que le pasó suele suceder en carreras donde mamá y papá manejan la carrera. Es difícil".

"La veo muy madura desde 2018. En ese momento, con 21 o 22, tenía mucha ingenuidad y bondad. Me acuerdo de ciertos comentarios que, con el resto, nos mirábamos y decíamos: '¡Qué pura es!'", recordó sus años compartidos en el certamen de canto y marcó la diferencia con aquella joven que conoció en 2018.

Cómo es el acuerdo de Tini Stoessel con su papá

Las versiones sobre un posible acuerdo entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, generaron repercusión durante las últimas horas. Sin embargo, Yanina Latorre negó que exista una resolución inminente en torno al manejo de la fortuna de la cantante y explicó cuál es el verdadero estado de las negociaciones.

Al aire de SQP (América TV), la conductora contó que consultó a distintas fuentes luego de que comenzara a circular la supuesta noticia: "Hoy salió en varios medios algo están dejando trascender desde el entorno del papá. Se empezó a querer decir que estarían por firmar un acuerdo. Yo hice llamados y me dijeron que eso no es así".

De acuerdo con la información que recibió, el conflicto continúa abierto y uno de los principales puntos de discusión está relacionado con el porcentaje que le correspondería a cada uno: "Por ahora están lejos de arreglar. Hay una negociación en curso, que es lo que la pone mal a Tini. Están tratando de decidir qué porcentaje se queda el padre y qué porcentaje se queda Tini".

La periodista también planteó que el proceso no estaría avanzando de la manera habitual para una situación de estas características y señaló que todavía quedan cuestiones importantes por definir: "Lo normal sería que el padre diga 'sí, dame esto' y seguimos adelante".

Finalmente, Latorre reveló que desde el entorno de la artista ya acercaron una alternativa para intentar destrabar la situación, aunque por el momento no habría consenso entre las partes: "Hay una propuesta del lado de Tini, pero por ahora está lejos el acuerdo".