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Mario Pergolini quiere dejar atrás su guerra con Susana Giménez: qué está dispuesto a hacer

Tras años de tensión con Susana Giménez, Mario Pergolini se mostró dispuesto a acercarse a la diva y contó cómo planea concretar el esperado encuentro.

9 sept 2026, 17:16
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¿Mario Pergolini quiere reconciliarse con Susana Giménez? Reveló qué haría si se cruzan

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La histórica tensión entre Mario Pergolini y Susana Giménez podría estar cada vez más cerca de llegar a su fin. Luego de reconocer públicamente que le gustaría reconciliarse con la diva, el conductor volvió a referirse al tema en Otro Día Perdido y sorprendió al revelar cuál es su mayor temor ante la posibilidad de encontrarse cara a cara con ella.

Todo surgió durante una divertida conversación que Pergolini mantuvo al aire con Agustín "Rada" Aristarán y Evelyn Botto. El conductor quiso saber si el humorista había tenido la oportunidad de hablar con Susana durante un evento al que ambos asistieron. Sin embargo, Rada explicó que apenas se habían saludado a la distancia.

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A partir de allí, Mario comenzó a imaginar cómo podría concretar finalmente el esperado acercamiento con la conductora. Incluso, evaluó presentarse personalmente en su casa para pedirle disculpas. "¿Ustedes qué dicen, que debería ir un día y tocar el timbre con masitas?", planteó ante sus compañeros.

Aunque la propuesta generó entusiasmo en el estudio, Pergolini confesó que hay una posible reacción de Susana que lo preocupa. Con humor, imaginó qué podría ocurrir si la diva le abriera la puerta y no estuviera demasiado dispuesta a perdonarlo.

"Yo tengo miedo que abra la puerta y haga como una diva y me haga: '¡Paf!'", lanzó el conductor, simulando que Giménez podría recibirlo con una cachetada. Lejos de tranquilizarlo, sus compañeros siguieron alimentando la divertida situación y le recomendaron que estuviera dispuesto a afrontar las consecuencias si realmente quería reconciliarse con ella.

Rada le sugirió que, incluso ante un recibimiento de ese estilo, debería quedarse y aprovechar la oportunidad para recomponer el vínculo. Sin embargo, Pergolini redobló la apuesta y dejó en claro que no estaría dispuesto a soportar demasiado. "Y ahora que lo dijimos le acabo de abrir la puerta y me pega dos cachetazos. No voy ni en pedo", expresó entre risas, mientras sus compañeros insistían con la posibilidad de que finalmente se anime a visitar a la diva.

Evelyn Botto, por su parte, propuso que el encuentro fuera completamente sorpresivo. La idea llevó a Mario a preguntarse si debería presentarse solo o buscar algún tipo de compañía para enfrentar el momento. Incluso consideró ir junto a su esposa o sus hijos, aunque Rada fue contundente y le recomendó hacerlo sin ayuda.

Más allá de sus dudas y del tono humorístico que atravesó toda la conversación, Pergolini terminó dejando abierta la puerta a concretar el encuentro con Susana. "Lo voy a hacer", aseguró, aunque inmediatamente volvió a mostrarse preocupado por cómo podría recibirlo la diva.

¿Qué dijo Susana cuando le preguntaron por Mario Pergolini?

En una nota con LAM (América TV), Susana Giménez liquidó a Mario Pergolini con una frase contundente sobre su programa Otro día perdido (El Trece): "Jamás lo veré. Me odiaba, siempre habló mal de mí. No iría nunca a su programa ni porque me pida perdón de rodillas". Además, al ser consultada sobre a quién prefería entre Jorge Rial y Pergolini, fue tajante: "No, Rial es peor".

     

 

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