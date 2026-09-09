Mario Pergolini quiere dejar atrás su guerra con Susana Giménez: qué está dispuesto a hacer

"Yo tengo miedo que abra la puerta y haga como una diva y me haga: '¡Paf!'", lanzó el conductor, simulando que Giménez podría recibirlo con una cachetada. Lejos de tranquilizarlo, sus compañeros siguieron alimentando la divertida situación y le recomendaron que estuviera dispuesto a afrontar las consecuencias si realmente quería reconciliarse con ella.

Rada le sugirió que, incluso ante un recibimiento de ese estilo, debería quedarse y aprovechar la oportunidad para recomponer el vínculo. Sin embargo, Pergolini redobló la apuesta y dejó en claro que no estaría dispuesto a soportar demasiado. "Y ahora que lo dijimos le acabo de abrir la puerta y me pega dos cachetazos. No voy ni en pedo", expresó entre risas, mientras sus compañeros insistían con la posibilidad de que finalmente se anime a visitar a la diva.

Evelyn Botto, por su parte, propuso que el encuentro fuera completamente sorpresivo. La idea llevó a Mario a preguntarse si debería presentarse solo o buscar algún tipo de compañía para enfrentar el momento. Incluso consideró ir junto a su esposa o sus hijos, aunque Rada fue contundente y le recomendó hacerlo sin ayuda.

Más allá de sus dudas y del tono humorístico que atravesó toda la conversación, Pergolini terminó dejando abierta la puerta a concretar el encuentro con Susana. "Lo voy a hacer", aseguró, aunque inmediatamente volvió a mostrarse preocupado por cómo podría recibirlo la diva.

¿Qué dijo Susana cuando le preguntaron por Mario Pergolini?

En una nota con LAM (América TV), Susana Giménez liquidó a Mario Pergolini con una frase contundente sobre su programa Otro día perdido (El Trece): "Jamás lo veré. Me odiaba, siempre habló mal de mí. No iría nunca a su programa ni porque me pida perdón de rodillas". Además, al ser consultada sobre a quién prefería entre Jorge Rial y Pergolini, fue tajante: "No, Rial es peor".