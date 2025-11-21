Georgina Barbarossa relató detalles desconocidos sobre el asesinato de su marido, Miguel "El Vasco" Lecuna

La actriz explicó que, hasta entonces, siempre había mantenido una fuerte reserva sobre su vida privada, lo que dio lugar a interpretaciones erróneas. Señaló que “yo nunca especulé ni nunca hablé, y nadie sabía nada. Y los que sabían se callaban la boca”, lo que para ella facilitó que se levantaran versiones sin sustento mientras atravesaba el duelo. Esa discreción, aseguró, generó un espacio en el que otros completaron la historia con conjeturas ajenas a la realidad.

En la conversación también abordó las dificultades que implicó acompañar a su esposo durante su tratamiento por adicciones. Explicó que “cuando hay un adicto hay un coadicto” y que todo el núcleo familiar debió involucrarse en un proceso terapéutico. Contó que incluso sus hijos, que eran muy pequeños, participaron para comprender por qué su padre había necesitado internación. A modo de ejemplo, recordó que “vos le podés decir a los chicos ‘papá está muy estresado, está internado’. Pero después, no. Después ir y acompañarlo en toda la internación, y después despedirnos y volver con los chicos, era todo…”, relató visiblemente emocionada.

Finalmente, Barbarossa reflexionó sobre la complejidad de los tratamientos y las expectativas que se depositan en ellos. Remarcó que “vos pensás que internaste a una persona y que se curó, y no. Es un paso muy importante porque la persona tiene que querer internarse, tiene que querer curarse, y eso es terrible”. Con esa frase, dejó en claro que el acompañamiento en un proceso de recuperación requiere fortaleza, paciencia y una comprensión profunda de la enfermedad y sus tiempos.

¿Qué mensaje compartió Georgina Barbarossa a 24 años del asesinato de Miguel Lecuna?

Georgina Barbarossa recurrió a las redes sociales para recordar a su esposo Miguel “El Vasco” Lecuna en un nuevo aniversario de su asesinato, ocurrido el 2 de noviembre de 2001.

El marido de la conductora de Telefe murió mientras viajaba en un taxi por el barrio de Palermo, donde fue sorprendido por delincuentes que interceptaron el vehículo y lo apuñalaron durante el asalto.

Georgina publicó un mensaje cargado de dolor en su cuenta de Instagram, acompañado por una foto junto al Vasco en la que aparecen abrazados, al cumplirse 24 años de su trágica muerte.

"Vasquito, mi amor. 24 años. Te amo y extraño siempre", escribió Barbarossa con profundo pesar en esta fecha tan especial, junto al emoji de un corazón para homenajear a su marido, con quien tuvo dos hijos mellizos, Juan y Tomás.

El asesinato del actor Miguel “El Vasco” Lecuna, marido de Georgina Barbarossa, ocurrió el 2 de noviembre de 2001 en el barrio de Palermo, en la Ciudad de Buenos Aires.

Lecuna, de 53 años, viajaba en un taxi cuando dos delincuentes ingresaron al vehículo por las puertas traseras y lo redujeron, exigiéndole dinero y tarjetas.

En el juicio que concluyó con sentencia en marzo de 2003, el Tribunal Oral en lo Criminal 2 condenó a 21 años de prisión al autor material del homicidio, mientras que otros dos imputados recibieron penas de 16 años. Además, se impusieron condenas más leves a otros dos hombres por su participación en el robo que derivó en el crimen.