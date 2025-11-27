Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos: el profundo dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares

adrián pallares, rodrigo lussich, productora

Por su parte, Lussich también compartió un extenso y conmovedor posteo: "Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea... voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste. Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento… Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. ¡Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos!

"Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir! (La hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer)", cerró.

rodrigo lussich

Portillo inició su camino en los medios a mediados de los años 90, trabajando junto a Mariana Briski como asistente personal. Poco después se volcó al teatro independiente, donde colaboró en distintas producciones bajo la guía de referentes como Norman Briski, Pompeyo Audivert y Ricardo Bartis.

Su carrera televisiva se expandió con participaciones en programas emblemáticos como Perdona Nuestros Pecados (PNP), conducido por Raúl Portal y Mariana Fabbiani, y más tarde en RSM, también de Fabbiani. Además, fue parte del portal Telebajocero, donde trabajó junto a Rodrigo Lussich, con quien luego continuó en Socios del espectáculo y en Intrusos.

Portillo también incursionó en la actuación. Tuvo un papel en la serie Puerta 7 de Netflix en 2020 y, en 2024, grabó una participación para la segunda temporada de En el barro.