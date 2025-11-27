Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos: el profundo dolor de Rodrigo Lussich y Adrián Pallares
Murió "Meche" Portillo, productora de Intrusos. La dolorosa noticia fue confirmada por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, quienes la despidieron con un conmovedor mensaje en redes sociales.
Este jueves se conoció la triste noticia de la muerte de "Meche" Portillo, productora de Intrusos (América TV). La noticia fue confirmada tanto por Adrián Pallares como por Rodrigo Lussich en sus redes sociales, donde ambos compartieron sentidos mensajes de despedida.
Portillo atravesó un cuadro de salud muy delicado. Estaba internada en terapia intensiva con neumonía bilateral, en estado crítico, intubada y con respirador, luchando por su vida. Sus compañeros de programa habían pedido apoyo y cadenas de oración para acompañarla en ese difícil momento, destacando la fortaleza y dignidad con la que siempre enfrentó las adversidades.
"No lo puedo creer. Nuestra Meche acaba de fallecer, y no encuentro explicación a semejante injusticia de la vida. Una luchadora de siempre, una persona talentosa, buena , cariñosa y por sobretodo amiga de sus amigos, hija amorosa y hermana compañera. Soy muy torpe en estos momentos de dolor, solo quiero recordarla siempre así como en la foto. O como el último sábado a la noche y esa comida con @rodrilussich en la cual nos reímos y recordamos anécdotas de estos tres últimos años de gira teatral, una comida que duró hasta pasada las 3 de la mañana y que nadie pudo pensar en ese momento, que sería la última de los tres juntos", escribió Pallares en un posteo de Instagram.
El conductor cerró su mensaje con palabras de profundo afecto: "Gracias por haberte cruzado en mi vida, gracias por ser tan cariñosa siempre conmigo, gracias por cuidarme y cuidarnos en todo lo que tenía que ver con el trabajo y en la vida. Gracias por tu amor a la pelea, a darlo todo y a no rendirte por nada, ese amor contagioso para todos los que a veces nos quejamos por boludeces. Vas a estar siempre en mi mente y en especial en mi corazón. Te quiero hoy y para toda la vida".
Por su parte, Lussich también compartió un extenso y conmovedor posteo: "Pero si no pudieras leerme, si el aire ya no te alcanza, voy a llevar tu nombre donde sea... voy al contarle al mundo todo lo que me enseñaste… todo lo que sos y todo lo que me diste. Ojalá nunca publique esta carta, ojalá no haga falta, ojalá no sea la primera de otras; y si lo es, tengo tanto para contar de vos que no habrá palabras que alcancen, como el aire que te desafía una vez más, del que tantas veces saliste, justamente, airosa. Pero no tengas miedo. Si sentís que ya no hay más aire por aquí; volá por los aires de donde sea, de donde quieras, que sean tan Buenos Aires como los que viviste hasta el último aliento… Así terminaba la carta que escribí, la parte que no publiqué porque quise poder leerte la parte anterior. ¡Ahora estás volando por aires nuevos y limpios, sanos y llenos de colores! ¡Un día te alcanzaré y volveremos a volar juntos!
"Gracias a todos por su cariño, sus rezos y sus palabras. Sé que le llegaron y acompañaron para un viaje sin sufrir! (La hermana y la mamá de Meche tienen su celu y podrán ver, más adelante, su cuenta de Instagram @mechaline Llenen la cuenta de mensajes que ellas las van a leer)", cerró.
Portillo inició su camino en los medios a mediados de los años 90, trabajando junto a Mariana Briski como asistente personal. Poco después se volcó al teatro independiente, donde colaboró en distintas producciones bajo la guía de referentes como Norman Briski, Pompeyo Audivert y Ricardo Bartis.
Su carrera televisiva se expandió con participaciones en programas emblemáticos como Perdona Nuestros Pecados (PNP), conducido por Raúl Portal y Mariana Fabbiani, y más tarde en RSM, también de Fabbiani. Además, fue parte del portal Telebajocero, donde trabajó junto a Rodrigo Lussich, con quien luego continuó en Socios del espectáculo y en Intrusos.
Portillo también incursionó en la actuación. Tuvo un papel en la serie Puerta 7 de Netflix en 2020 y, en 2024, grabó una participación para la segunda temporada de En el barro.