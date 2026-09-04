Tras 12 años de novios, una actriz top reveló el secreto más hermoso de su matrimonio: "Nueva etapa"

Rochi Igarzábal y Milton Cámara se casaron en mayo de este año, luego de 12 años de noviazgo, en una ceremonia íntima que reunió a buena parte del elenco de Casi Ángeles. Fue una fiesta cargada de emoción y de recuerdos compartidos.
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A cuatro meses de haberse casado, la pareja compartió un detrás de escena inédito que refleja el gran momento que atraviesan juntos.
Rochi Igarzábal y Milton Cámara se casaron en mayo de este año, luego de 12 años de noviazgo, en una ceremonia íntima que reunió a buena parte del elenco de Casi Ángeles. Fue una fiesta cargada de emoción y de recuerdos compartidos.
Ahora, meses después del sí, salió a la luz un costado de la boda que hasta el momento no se había mostrado: el proceso detrás de la creación de sus alianzas.
La marca De.aren fue la encargada de contar, en fotos y videos, cómo se gestó ese detalle tan simbólico del casamiento. "Cada alianza guarda una historia. Las de Rochi y Milton fueron creadas junto a ellos, a través de un proceso donde cada detalle fue pensado y trabajado a mano", escribieron desde la firma junto a imágenes nunca antes vistas de la boda.
El casamiento tuvo un condimento extra para varias generaciones: la presencia de los excompañeros de la tira que marcó a fuego a la actriz. Lali Espósito, Emilia Attias, Gastón Dalmau y Agustín "Cachete" Sierra estuvieron entre los invitados, y su reencuentro despertó una ola de nostalgia en las redes.
Volviendo al proceso de las alianzas, desde la marca remarcaron que no fue un trámite más, sino algo pensado con tiempo y afecto. "Después de más de una década de compartir la vida, construir una familia y recorrer tantos caminos juntos", señalaron sobre el momento que atraviesa la pareja.
El diseño, explicaron, se trabajó de manera personalizada de principio a fin: "Estas piezas llegaron para acompañar una nueva etapa de esa misma historia. Desde las primeras conversaciones hasta los últimos acabados de taller, acompañaños el diseño de un anillo que los represente".
"Porque las alianzas no son solo un símbolo de unión, sino también la memoria de todo lo vivido hasta llegar a este momento", reflexionaron sobre lo que representan esas dos alianzas en la vida de la pareja.
Rocío “Rochi” Igarzábal y el músico Milton Cámara se conocieron en México en 2014, cuando la actriz decidió emigrar en busca de entender “quién era”. Fue durante esa etapa cuando, según contó tiempo después, encontró también a su familia y comenzó una historia de amor que se extendió durante más de una década.
La pareja vivió algunos meses en el país hasta que Rochi quedó embarazada. Entonces resolvieron regresar a la Argentina para que su hija Lupe naciera rodeada de sus seres queridos. Años más tarde, durante unas vacaciones en México, llegó la propuesta de matrimonio. Milton preparó cada detalle y le hizo la pregunta con la pequeña como testigo, quien además fue la encargada de grabar el momento que luego la actriz compartió en sus redes sociales.
En mayo de este año, finalmente dieron el sí tras 12 años juntos. La primera celebración fue una ceremonia civil íntima, rodeados por familiares y amigos muy cercanos, en un clima distendido. Al día siguiente llegó una segunda celebración: una fiesta al aire libre junto al agua que contó con la presencia de varios de sus excompañeros de Casi Ángeles, entre ellos Lali Espósito, Emilia Attias, Gastón Dalmau y Cachete Sierra.