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Santiago Maratea sorprendió al confirmar su romance con Tini Stoessel: "Es una..."

En una nota con Luis Novaresio en A24, Santiago Maratea habló sobre su historia de amor con la ex chica Disney, Tini Stoessel.

4 sept 2026, 16:48
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A pesar del mal momento que atraviesa a nivel personal, Tini Stoessel regresó a los escenarios y durante el show que brindó en Guadalajara, México, se mostró con mucha energía frente a sus fanáticos. Además de contar con el apoyo de sus seguidores, algunas figuras también salieron a respaldarla.

Puertas adentro continúa la tensión vinculada a la cuestión económica y a la negociación con su padre, Alejandro Stoessel. Las principales diferencias estarían relacionadas con el porcentaje que él pretende conservar sobre la carrera de su hija. No obstante, todavía existen algunos puntos en los que no consiguen llegar a un acuerdo y que, por el momento, parecen difíciles de resolver.

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En medio de esta situación, distintas figuras se expresaron públicamente y manifestaron su apoyo a Tini. Uno de ellos fue Santiago Maratea, quien habló sobre la cantante durante su participación en Mano a mano con Luis Novaresio, el ciclo que se emite por A24.

Durante la entrevista, Luis Novaresio aprovechó para consultarle al influencer por el viejo rumor que alguna vez lo vinculó sentimentalmente con la artista. Maratea tomó la pregunta con humor y respondió: "No estoy con Tini. Solo decir que es una dulce y que le deseo lo mejor".

El periodista volvió a insistir sobre aquella versión y Maratea negó nuevamente que exista un vínculo entre ambos, mientras sonreía. En tono de broma, Novaresio lanzó: "No pasó ni volverá a ocurrir". El influencer, por su parte, respondió utilizando exactamente las mismas palabras.

Ante la insistencia del conductor, Maratea agregó: "No sé… fue hace mucho tiempo". Novaresio reaccionó divertido: "Ah, viste que sí".

Lejos de esquivar el tema, Maratea explicó entonces a qué se refería: "No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021. Solo digo que es muy dulce, Tini. Le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando".

El mensaje de Tini Stossel para Rodrigo de Paul en México

Durante su recital en Guadalajara, el primero desde que estalló el escándalo familiar con su padre Alejandro Stoessel, Tini Stoessel le dedicó un mensaje público a Rodrigo De Paul, quien viajó especialmente para acompañarla junto al equipo de amigas íntimas de la cantante. En medio del show, buscó al futbolista con la mirada, le mostró una muñeca vestida de novia que le habían arrojado los fans y cerró con un contundente "te amo, mi amor" hacia el mediocampista del Inter Miami. En Puro Show (El Trece), Pochi de Gossipeame y Pampito destacaron el gesto del jugador de acompañarla desde un perfil bajo y remarcaron lo significativo de que se haya tomado un vuelo para estar presente en ese primer show tras la crisis familiar.

     

 

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