Santiago Maratea sorprendió al confirmar su romance con Tini Stoessel: "Es una..."

El periodista volvió a insistir sobre aquella versión y Maratea negó nuevamente que exista un vínculo entre ambos, mientras sonreía. En tono de broma, Novaresio lanzó: "No pasó ni volverá a ocurrir". El influencer, por su parte, respondió utilizando exactamente las mismas palabras.

Ante la insistencia del conductor, Maratea agregó: "No sé… fue hace mucho tiempo". Novaresio reaccionó divertido: "Ah, viste que sí".

Lejos de esquivar el tema, Maratea explicó entonces a qué se refería: "No, dicen que estuve en el 2021. Pasaron muchos años desde 2021. Solo digo que es muy dulce, Tini. Le deseo lo mejor con todo esto que le está pasando".

El mensaje de Tini Stossel para Rodrigo de Paul en México

Durante su recital en Guadalajara, el primero desde que estalló el escándalo familiar con su padre Alejandro Stoessel, Tini Stoessel le dedicó un mensaje público a Rodrigo De Paul, quien viajó especialmente para acompañarla junto al equipo de amigas íntimas de la cantante. En medio del show, buscó al futbolista con la mirada, le mostró una muñeca vestida de novia que le habían arrojado los fans y cerró con un contundente "te amo, mi amor" hacia el mediocampista del Inter Miami. En Puro Show (El Trece), Pochi de Gossipeame y Pampito destacaron el gesto del jugador de acompañarla desde un perfil bajo y remarcaron lo significativo de que se haya tomado un vuelo para estar presente en ese primer show tras la crisis familiar.