Desapareció una mujer en Vicente López tras ir a cobrar una indemnización: buscan pistas clave
Ana Molina, de 32 años, fue vista por última vez el lunes al mediodía en Olivos. No tenía su celular desde hacía tres días, lo que dificulta el rastreo de sus movimientos.
Desapareció una mujer en Vicente López tras ir a cobrar una indemnización.
Una mujer de 32 años es intensamente buscada luego de desaparecer el lunes al mediodía en el partido bonaerense de Vicente López. Se trata de Ana Irupe Molina Pogonza, quien había salido con destino a un banco para cobrar una indemnización, pero nunca regresó a su casa ni volvió a comunicarse con su familia.
Según relataron sus familiares, la última vez que fue vista fue en la zona de Panamericana y Pelliza, en Olivos, cuando circulaba en una moto. Un dato que genera aún más preocupación es que la mujer no tenía su celular desde hacía tres días, lo que dificulta el rastreo de sus movimientos.
La denuncia fue realizada por su hermana, Belén Pogonza, luego de que su madre advirtiera que Ana no había regresado a su domicilio. De acuerdo a la reconstrucción, la mujer salió cerca de las 12 del lunes a bordo de una moto Gilera Smash azul y negra, sin patente, con destino a un banco ubicado en la intersección de Gobernador Marcelino Ugarte y Julián Segundo Agüero. Sin embargo, nunca llegó o no se supo más de ella tras ese trayecto.
La familia inició una búsqueda por su cuenta y se contactó con allegados, incluida su expareja, padre de sus dos hijos, y amigas cercanas, pero hasta el momento no obtuvieron información que permita dar con su paradero.
Cómo identificar a Ana Irupe Molina Pogonza
Ana es de contextura delgada, alta, tez blanca y tiene el cabello negro largo. Como señas particulares, posee un tatuaje en el brazo derecho con la inscripción “Juan Manuel” y un lunar en la nariz.
Al momento de su desaparición, vestía un buzo negro, remera gris, calza oscura y zapatillas beige. Además, llevaba una riñonera negra donde tenía su documentación personal y la del vehículo.
La principal preocupación de la familia
De acuerdo a lo que consta en la denuncia, es la primera vez que la mujer se ausenta durante tanto tiempo sin dar señales. Este dato refuerza la hipótesis de que algo fuera de lo habitual pudo haber ocurrido durante el trayecto hacia el banco.
Mientras avanza la investigación, la familia pide colaboración para obtener cualquier información que permita ubicarla y reconstruir sus últimos movimientos.