En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Policiales
Mujer
Vicente López
Preocupación

Desapareció una mujer en Vicente López tras ir a cobrar una indemnización: buscan pistas clave

Ana Molina, de 32 años, fue vista por última vez el lunes al mediodía en Olivos. No tenía su celular desde hacía tres días, lo que dificulta el rastreo de sus movimientos.

Desapareció una mujer en Vicente López tras ir a cobrar una indemnización. 

Desapareció una mujer en Vicente López tras ir a cobrar una indemnización. 

Una mujer de 32 años es intensamente buscada luego de desaparecer el lunes al mediodía en el partido bonaerense de Vicente López. Se trata de Ana Irupe Molina Pogonza, quien había salido con destino a un banco para cobrar una indemnización, pero nunca regresó a su casa ni volvió a comunicarse con su familia.

Leé también La principal sospecha sobre la desaparición de la niña de 2 años en Córdoba: "Se la llevaron..."
la principal sospecha sobre la desaparicion de la nina de 2 anos en cordoba: se la llevaron...

Según relataron sus familiares, la última vez que fue vista fue en la zona de Panamericana y Pelliza, en Olivos, cuando circulaba en una moto. Un dato que genera aún más preocupación es que la mujer no tenía su celular desde hacía tres días, lo que dificulta el rastreo de sus movimientos.

La denuncia fue realizada por su hermana, Belén Pogonza, luego de que su madre advirtiera que Ana no había regresado a su domicilio. De acuerdo a la reconstrucción, la mujer salió cerca de las 12 del lunes a bordo de una moto Gilera Smash azul y negra, sin patente, con destino a un banco ubicado en la intersección de Gobernador Marcelino Ugarte y Julián Segundo Agüero. Sin embargo, nunca llegó o no se supo más de ella tras ese trayecto.

ana-molina-fue-vista-por-ultima-vez-el-13-de-abril-en-la-zona-de-olivos-foto-tn-E4KPIKH4KZFONNLERIO7ORP7KY
Ana Molina fue vista por &uacute;ltima vez el 13 de abril en la zona de Olivos.&nbsp;

Ana Molina fue vista por última vez el 13 de abril en la zona de Olivos.

La familia inició una búsqueda por su cuenta y se contactó con allegados, incluida su expareja, padre de sus dos hijos, y amigas cercanas, pero hasta el momento no obtuvieron información que permita dar con su paradero.

Cómo identificar a Ana Irupe Molina Pogonza

Ana es de contextura delgada, alta, tez blanca y tiene el cabello negro largo. Como señas particulares, posee un tatuaje en el brazo derecho con la inscripción “Juan Manuel” y un lunar en la nariz.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo negro, remera gris, calza oscura y zapatillas beige. Además, llevaba una riñonera negra donde tenía su documentación personal y la del vehículo.

Captura
Ana Molina Pogonza tiene 32 a&ntilde;os y fue vista por &uacute;ltima vez el lunes al mediod&iacute;a cuando fue a cobrar una indemnizaci&oacute;n.

Ana Molina Pogonza tiene 32 años y fue vista por última vez el lunes al mediodía cuando fue a cobrar una indemnización.

La principal preocupación de la familia

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, es la primera vez que la mujer se ausenta durante tanto tiempo sin dar señales. Este dato refuerza la hipótesis de que algo fuera de lo habitual pudo haber ocurrido durante el trayecto hacia el banco.

Mientras avanza la investigación, la familia pide colaboración para obtener cualquier información que permita ubicarla y reconstruir sus últimos movimientos.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Mujer Vicente López Olivos Mujer
Notas relacionadas
"No sé si...": el sorpresivo relato del abuelo de la nena cuya desaparición sigue en investigación
Detuvieron a una científica argentina en Brasil por la desaparición de material biológico
Una mujer fue arrollada en el subte de la línea B y sufrió graves heridas: le amputaron una pierna

Últimas Noticias

Más sobre Policiales

Más sobre Policiales

Te puede interesar