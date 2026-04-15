Desapareció una mujer en Vicente López tras ir a cobrar una indemnización: buscan pistas clave

Cómo identificar a Ana Irupe Molina Pogonza

Ana es de contextura delgada, alta, tez blanca y tiene el cabello negro largo. Como señas particulares, posee un tatuaje en el brazo derecho con la inscripción “Juan Manuel” y un lunar en la nariz.

Al momento de su desaparición, vestía un buzo negro, remera gris, calza oscura y zapatillas beige. Además, llevaba una riñonera negra donde tenía su documentación personal y la del vehículo.

Captura Ana Molina Pogonza tiene 32 años y fue vista por última vez el lunes al mediodía cuando fue a cobrar una indemnización.

La principal preocupación de la familia

De acuerdo a lo que consta en la denuncia, es la primera vez que la mujer se ausenta durante tanto tiempo sin dar señales. Este dato refuerza la hipótesis de que algo fuera de lo habitual pudo haber ocurrido durante el trayecto hacia el banco.

Mientras avanza la investigación, la familia pide colaboración para obtener cualquier información que permita ubicarla y reconstruir sus últimos movimientos.