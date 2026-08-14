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El esperanzador anuncio de Brian Lanzelotta tras la millonaria estafa: "No me puedo dejar vencer"

Brian Lanzelotta compartió las últimas novedades luego de sufrir una millonaria estafa al no recibir el pago de una importante venta en su empresa.

14 ago 2026, 09:30
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El esperanzador anuncio de Brian Lanzelotta tras la millonaria estafa: No me puedo dejar vencer
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Brian Lanzelotta compartió hace unos días un angustiante video en las redes al contar que había sido víctima de una estafa millonaria en su empresa de papel higiénico y rollos de cocinera al entregar una importante cantidad de mercadería y nunca recibir el pago de la misma, en un monto cercano a los 17 de millones de pesos.

El ex participante de Gran Hermano precisó que había dado todo para poder comprar los insumos para llegar a elaborar ese pedido y que se había queadado sin nada de dinero.

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Lo cierto es que tras hacer pública la dramática situación, Brian Lanzelotta contó que recibión una gran cantidad de mensajes de apoyo y colaboración de la gente, por la cual pudo recuperar una importante cantidad del dinero y así continuar con su emprendimiento, después de manifestar su intención de cerrarlo tras aquel duro golpe económico.

"Un par de días después de la tormenta me tomo el tiempo un poco más tranquilo. Todo saben la gran estafa y la enorme pérdida que tuvimos. Ahora estoy en la fábrica solo. El teléfono está explotado y gracias a todos los mensajes, móviles que hice. Este video quería hacerlo para agradecerles y estoy contestándole a todos, hay más de mil mensajes", indicó el ex GH en un video que compartió vía Instagram.

Cuánto dinero pudo recuperar Brian Lanzelotta con la ayuda de la gente

Brian Lanzelotta comentó que al hacer conocido el alias de su negocio en las entrevistas televisivas la gente fue enviando su colaboración y logró así recaudar gran parte del dinero que perdió con la estafa.

"Como hay un montón de hdp dando vueltas también hay gente buena. Aparte de hacer la denuncia recibí la ayuda de un montón de gente, gracias a Lape y Carmen Barbieri que pusieron el alias de la fábrica y llegamos a juntar 10 millones de pesos. Es un montón de plata, mi cuenta estaba en 0", precisó agredecido.

"Pudimos pagar parte de la deuda y si bien sigue estando, ahora es menos. Este video era para agradecerles. Estamos teniendo un montón de pedidos y ahora vamos a tratar de empezar a cumplir con todos", continuó esperanzado.

Y afirmó que seguirá luchando por superar este difícil episodio: "El lunes lo daba por terminado pero me senté a leer los mensajes en las redes, me dio un montón de fuerza, y no me puedo dejar vencer una vez más así quieran los demás. Pero yo les voy a decir que eso no va a pasar porque tengo una familia hermosa y mucho sostén al lado mío. A los que me quieren ver mal no les voy a dar el gusto", concluyo.

     

 

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