El esperanzador anuncio de Brian Lanzelotta tras la millonaria estafa: "No me puedo dejar vencer"

Cuánto dinero pudo recuperar Brian Lanzelotta con la ayuda de la gente

Brian Lanzelotta comentó que al hacer conocido el alias de su negocio en las entrevistas televisivas la gente fue enviando su colaboración y logró así recaudar gran parte del dinero que perdió con la estafa.

"Como hay un montón de hdp dando vueltas también hay gente buena. Aparte de hacer la denuncia recibí la ayuda de un montón de gente, gracias a Lape y Carmen Barbieri que pusieron el alias de la fábrica y llegamos a juntar 10 millones de pesos. Es un montón de plata, mi cuenta estaba en 0", precisó agredecido.

"Pudimos pagar parte de la deuda y si bien sigue estando, ahora es menos. Este video era para agradecerles. Estamos teniendo un montón de pedidos y ahora vamos a tratar de empezar a cumplir con todos", continuó esperanzado.

Y afirmó que seguirá luchando por superar este difícil episodio: "El lunes lo daba por terminado pero me senté a leer los mensajes en las redes, me dio un montón de fuerza, y no me puedo dejar vencer una vez más así quieran los demás. Pero yo les voy a decir que eso no va a pasar porque tengo una familia hermosa y mucho sostén al lado mío. A los que me quieren ver mal no les voy a dar el gusto", concluyo.