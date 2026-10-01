La drástica decisión de la mujer que denunció a Joaquín Levinton tras quedarse sin abogada

Luego de que se conociera la salida de Adela González de la representación legal de Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, la denunciante se expresó a través de sus redes sociales.
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Tras la salida de su abogada, la mujer volvió a expresarse y tomó una contundente determinación en medio de la repercusión del caso.
Luego de que se conociera la salida de Adela González de la representación legal de Paula, la mujer que denunció a Joaquín Levinton por presunto abuso sexual, la denunciante se expresó a través de sus redes sociales.
En medio de la repercusión mediática que tomó el caso y después de las distintas declaraciones que realizaron tanto ella como el músico, Paula publicó un mensaje en sus historias de Instagram en el que anunció que, por el momento, mantendrá silencio sobre la causa. “Ante el interés mediático que ha despertado mi denuncia contra Joaquín Levinton he decidido, junto a mi nueva representación letrada, guardar silencio hasta que la totalidad de mis pruebas sean presentadas ante la Justicia”, escribió.
La decisión se conoció horas después de que González hablara sobre la denuncia y explicara su postura respecto de la causa anterior, que había sido archivada. La abogada sostuvo que ese antecedente no implicaba un sobreseimiento de Levinton y señaló que su clienta había decidido no avanzar en aquel momento por temor.
La situación judicial tiene como antecedente una denuncia presentada anteriormente por Paula contra el cantante. Según información publicada este jueves, aquella causa fue archivada luego de que la denunciante no ratificara la presentación ni concurriera a determinadas instancias del proceso. Levinton, por su parte, negó las acusaciones y presentó elementos en su defensa. En septiembre de este año, Paula volvió a denunciar al músico.
El periodista Martín Candalaft expuso este jueves en DDM (América TV) una serie de conversaciones que, según explicó, Joaquín Levinton incorporará a la causa judicial iniciada tras la denuncia por abuso sexual presentada por Paula. Mientras se mostraban las capturas de pantalla correspondientes a los intercambios por Instagram, el panelista remarcó: "Esta es la prueba que va a presentar en la Justicia".
Al analizar el contenido de los mensajes, Candalaft sostuvo que era Paula quien impulsaba gran parte de los contactos. Entre las conversaciones difundidas apareció un mensaje en el que ella le proponía una posibilidad laboral al músico: "¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco". De acuerdo con lo relatado por el periodista, muchas de esas comunicaciones no obtenían respuesta por parte de Levinton. "Él no le responde y ella le contesta con videos de YouTube", acotó.
Más adelante, el cronista compartió otras partes del intercambio que, según indicó, reflejarían una insistencia constante por parte de la denunciante para mantener el diálogo. "Sé que te gusta este tema, como tantos otros", le escribió en otro de los mensajes. Al referirse a la secuencia de conversaciones, Candalaft señaló: "Cuatro meses seguidos donde no paraba de escribirle", y destacó que en varias oportunidades ella enviaba frases como "¿Qué hacés?" sin obtener contestación. Además, el panelista mencionó la existencia de material de carácter íntimo que, según sostuvo, habría sido enviado por la propia Paula a Levinton durante esas conversaciones.