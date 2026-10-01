La drástica decisión de la mujer que denunció a Joaquín Levinton tras quedarse sin abogada

Qué dicen los nuevos chats explosivos de Joaquín Levinton y la mujer que lo denunció por abuso sexual

El periodista Martín Candalaft expuso este jueves en DDM (América TV) una serie de conversaciones que, según explicó, Joaquín Levinton incorporará a la causa judicial iniciada tras la denuncia por abuso sexual presentada por Paula. Mientras se mostraban las capturas de pantalla correspondientes a los intercambios por Instagram, el panelista remarcó: "Esta es la prueba que va a presentar en la Justicia".

Al analizar el contenido de los mensajes, Candalaft sostuvo que era Paula quien impulsaba gran parte de los contactos. Entre las conversaciones difundidas apareció un mensaje en el que ella le proponía una posibilidad laboral al músico: "¿Cómo estás? Estoy trabajando en una inmobiliaria. Quieren hacerle publicidad, te pagan obvio, ¿querés? Me ponen en blanco". De acuerdo con lo relatado por el periodista, muchas de esas comunicaciones no obtenían respuesta por parte de Levinton. "Él no le responde y ella le contesta con videos de YouTube", acotó.

Más adelante, el cronista compartió otras partes del intercambio que, según indicó, reflejarían una insistencia constante por parte de la denunciante para mantener el diálogo. "Sé que te gusta este tema, como tantos otros", le escribió en otro de los mensajes. Al referirse a la secuencia de conversaciones, Candalaft señaló: "Cuatro meses seguidos donde no paraba de escribirle", y destacó que en varias oportunidades ella enviaba frases como "¿Qué hacés?" sin obtener contestación. Además, el panelista mencionó la existencia de material de carácter íntimo que, según sostuvo, habría sido enviado por la propia Paula a Levinton durante esas conversaciones.