Intentó robarle y terminó muerto: el violento asalto a una oficial en Moreno

Balística y reconstrucción del hecho

Los peritos confirmaron que la trayectoria del disparo era compatible con la posición en la que se encontraba la policía al momento del ataque. Esta evidencia resultó fundamental para sostener que la funcionaria actuó en legítima defensa, bajo una amenaza inminente.

El cómplice del joven abatido logró escapar y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. Investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y recaban testimonios para establecer su identidad y determinar si hubo más involucrados en el hecho.

Identificación de la víctima

Horas después del episodio, la madre del adolescente se presentó en la comisaría 5ª de Moreno para denunciar su desaparición. Allí brindó datos personales y detalles como tatuajes y una inscripción en el cuello con el nombre “Claudia”, que permitieron confirmar su identidad.

El arma que utilizaba el delincuente fue secuestrada en la escena y se constató que se trataba de una réplica que simulaba a la perfección una pistola real, lo que incrementó el riesgo en medio de la oscuridad de la zona.

Causa judicial y contexto

La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien caratuló el expediente como “homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.

Hasta el momento no se tomaron medidas judiciales contra la agente, dado que se considera que actuó dentro del marco de la legítima defensa. No obstante, la investigación sigue abierta para determinar si existieron otros partícipes en el asalto y analizar las circunstancias exactas del enfrentamiento.