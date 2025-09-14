En vivo Radio La Red
Policiales
Moreno
policía
Inseguridad

Intentó robarle y terminó muerto: el violento asalto a una oficial en Moreno

La agente fue sorprendida por dos delincuentes cuando circulaba en moto con su pareja. Desde el piso, disparó con su arma reglamentaria y abatió a uno de los agresores.

Una dramática situación se vivió en Moreno, donde una agente de la Policía de la Ciudad repelió un asalto y mató de un disparo a uno de los delincuentes que la habían interceptado junto a su pareja. El hecho ocurrió en la zona del puente Bilbao, sobre el Río Reconquista, un sector señalado por los vecinos como foco recurrente de robos.

La mujer policía, de 28 años, circulaba alrededor de las 22 horas en una moto Gilera Smash 110 junto a su novio, también miembro de la fuerza. Según reconstruyeron las autoridades, fueron abordados por dos motochorros que descendieron de otra motocicleta y los empujaron, provocando la caída de la pareja al asfalto.

En medio de la confusión, uno de los delincuentes apuntó a la agente con un arma que, más tarde, se determinó que era una réplica de muy buena calidad. En ese momento, la mujer extrajo su pistola reglamentaria, dio la voz de alto y efectuó varios disparos desde el suelo. Uno de los tiros impactó en el adolescente asaltante, identificado como R.L.R., de 17 años, quien murió en el lugar a raíz de la herida en el hombro derecho.

Balística y reconstrucción del hecho

Los peritos confirmaron que la trayectoria del disparo era compatible con la posición en la que se encontraba la policía al momento del ataque. Esta evidencia resultó fundamental para sostener que la funcionaria actuó en legítima defensa, bajo una amenaza inminente.

El cómplice del joven abatido logró escapar y es intensamente buscado por las fuerzas de seguridad. Investigadores analizan cámaras de seguridad de la zona y recaban testimonios para establecer su identidad y determinar si hubo más involucrados en el hecho.

Identificación de la víctima

Horas después del episodio, la madre del adolescente se presentó en la comisaría 5ª de Moreno para denunciar su desaparición. Allí brindó datos personales y detalles como tatuajes y una inscripción en el cuello con el nombre “Claudia”, que permitieron confirmar su identidad.

El arma que utilizaba el delincuente fue secuestrada en la escena y se constató que se trataba de una réplica que simulaba a la perfección una pistola real, lo que incrementó el riesgo en medio de la oscuridad de la zona.

Causa judicial y contexto

La investigación quedó a cargo del fiscal Leandro Ventricelli, titular de la UFI N° 1 del Departamento Judicial Moreno-General Rodríguez, quien caratuló el expediente como “homicidio y robo agravado por haber sido cometido en poblado y en banda”.

Hasta el momento no se tomaron medidas judiciales contra la agente, dado que se considera que actuó dentro del marco de la legítima defensa. No obstante, la investigación sigue abierta para determinar si existieron otros partícipes en el asalto y analizar las circunstancias exactas del enfrentamiento.

