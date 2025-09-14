Thiago Medina: el emotivo mensaje de sus hijas, las gemelas Laia y Aimé

Hace unos meses, en una nota con Caras, Thiago Medina había mostrado su costado más íntimo y paternal al hablar de sus gemelas, Laia y Aimé. “Me encanta compartir todo con ellas, ver que cada día es algo nuevo y que las bebas aprenden algo más cada mes”, confesaba con emoción, dejando en claro que la paternidad lo había transformado por completo.

El joven también destacaba la alegría que le transmitían sus hijas y la manera en que disfrutaba cada instante con ellas. “Las gemelas son alegres y me gusta mucho ser papá y cada momento desde que se levantan, como el darles la mamadera, bailarles, jugar, cuando llega el momento del baño. Lo disfruto como si después no hubiera otro día”, señaló.

Thiago Medina

Cómo fue el grave accidente de Thiago Medina

Thiago Medina chocó con su moto contra un auto el viernes 12 de septiembre por la noche. Minutos después del accidente, en LAM (América TV) dieron a conocer los detalles y explicaron que el siniestro ocurrió en la localidad de Moreno alrededor de las 20 horas. Asimismo, relataron que el impacto fue tan fuerte que Thiago “voló por arriba del auto”.

En las últimas horas se conocieron imágenes, captadas por una cámara de seguridad, que registran la secuencia en la que la motocicleta conducida por el joven de 21 años impacta violentamente contra un automóvil sobre la Ruta 7, a la altura del cruce con la calle La Providencia en Francisco Álvarez, el viernes a las 19:50.

Thiago Medina circulaba en sentido a General Rodríguez y llevaba el casco puesto al momento de la colisión. El parte médico posterior a la intervención quirúrgica confirmó la delicadeza de la situación. A Thiago Medina le extirparon el bazo, sufrió fractura de varias costillas y evidenció lesiones en los pulmones, riñones y el hígado.

El estado del joven es descriptivamente grave: se encuentra sedado, en terapia intensiva y bajo asistencia respiratoria mecánica, con pronóstico reservado.