El video del robo en la casa de Valeria Mazza: así escapaban los delincuentes

Tras el episodio, uno de los empleados llamó al 911 y personal de la comisaría 4ª de San Isidro, con jurisdicción en la zona de Las Barrancas, acudió para tomar declaraciones y asegurar el perímetro. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando el material registrado por las cámaras con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los asaltantes y poder ubicarlos. La causa quedó en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari.

¿Qué dijo Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, tras el intento de robo a su casa?

La familia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier vivió horas de miedo el miércoles 19 de noviembre, cuando un grupo de cinco delincuentes se presentó simulando ser trabajadores de mantenimiento para acceder a su casa en San Isidro. Pero, afortunadamente, el intento quedó en nada gracias a la rápida reacción de Taína, la hija menor del matrimonio, y una amiga, que al notar la situación gritaron y terminaron ahuyentándolos.

Así, tras tomar estado público el tremendo susto y el mal momento en la familia de la reconocida modelo argentina, su marido, el empresario Alejandro Gravier, habló desde Madrid con Desayuno Americano (América TV) y llevó tranquilidad al confirmar que todos están bien, además de detallar el accionar de su hija.

"Está todo bien. No pasó a mayores gracias a Dios. La realidad es que en mi casa siempre hay alguien y cuando se dieron cuenta de eso, se fueron", explicó Gravier en comunicación telefónica con Pamela David.

Asimismo, confirmó que "no llegaron a entrar a la casa", y que "no se llevaron ni sacaron nada". E inmediatamente reflexionó: "Espero que esto sirva para unirnos entre todos y que estas cosas no solo no nos pasen a nosotros, sino que a nadie. Agradezco la difusión justamente para eso, para que sirva, porque estas cosas no deberían pasar".

Fue allí cuando Alejandro Gravier, quien actualmente se encuentra en Madrid por cuestiones laborales, se refirió a su hija y al estado emocional que atraviesa tras haber vivido semejante situación. "Mi hija Taína está bien, la contuvimos. Es una persona bastante sólida por lo que demuestra. Obvio que se asustó, pero por suerte pudo reaccionar", confió.

En tanto, a pesar de la distancia, el empresario detalló la información que le dio la Policía de la provincia de Buenos Aires: "Me dijeron que tienen el registro de lo que sucedió por las cámaras, todos los movimientos de los delincuentes. Espero que los puedan encontrar, ojalá que esto sirva para unirnos".

Con respecto a su mujer, la modelo internacional Valeria Mazza, Alejandro también confirmó que "está bien, obvio que una situación así nos pone en alerta. Ella justo estaba en una reunión de producción por la co-conducción de 'Bailando con las Estrellas' en Telecinco, pero en Buenos Aires ya están todos tranquilos, que es lo más importante".

"Mi barrio normalmente es seguro, hace 27 años vivimos ahí. Amo mi país y mi lugar, me encantaría ayudar para que la inseguridad desaparezca", concluyó por último Alejandro Gravier.