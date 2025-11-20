A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
IMPACTANTE

El video del robo en la casa de Valeria Mazza: así escapaban los delincuentes

Se conocieron imágenes de las cámaras de seguridad del barrio en el cual vive Valeria Mazza, donde cinco delincuentes ingresaron para perpetrar un robo.

20 nov 2025, 14:20
El video del robo en la casa de Valeria Mazza: así escapaban los delincuentes
El video del robo en la casa de Valeria Mazza: así escapaban los delincuentes

El video del robo en la casa de Valeria Mazza: así escapaban los delincuentes

La Fiscalía consiguió identificar, mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, a los cinco delincuentes que este miércoles ingresaron a robar a la casa de la ex modelo Valeria Mazza. Las imágenes obtenidas muestran con claridad el recorrido de los ladrones por el tranquilo barrio de Acassuso, donde fueron filmados primero caminando y luego huyendo del lugar tras ser descubiertos.

En el registro municipal puede verse, en un primer tramo, cómo los asaltantes avanzan por la calle pocos minutos después de haber arribado al barrio. La secuencia continúa con un segundo fragmento en el que vuelven a aparecer ante las cámaras, pero esta vez corriendo para escapar. Uno de ellos, incluso, se desplaza con una mochila en la mano que, según sospechan los investigadores, sería la misma que tomaron dentro de la propiedad y luego descartaron en plena fuga.

Leé también

Qué dijo Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, tras el intento de robo a su casa: "Mi hija está..."

Qué dijo Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, tras el intento de robo a su casa: Mi hija está...
Embed

El intento de robo comenzó cuando los delincuentes se acercaron a la vivienda y simularon ser cortadores de pasto. Tras permanecer unos instantes en la puerta, saltaron el portón de entrada y lograron acceder al terreno. Una vez adentro, tomaron una mochila que encontraron en su camino y empezaron a guardar distintos objetos en su interior, avanzando rápidamente para no ser detectados.

La maniobra se frustró cuando una de las hijas de Valeria Mazza, que se encontraba acompañada por una amiga y dos empleados, advirtió la presencia de los intrusos. La adolescente comenzó a gritar al verlos, y esa reacción inmediata provocó que los ladrones escaparan sin dudarlo. En su huida dejaron la mochila abandonada en la entrada, y ahora los investigadores buscan determinar si alcanzaron a llevarse alguno de los elementos que habían guardado allí antes de descartarla.

Tras el episodio, uno de los empleados llamó al 911 y personal de la comisaría 4ª de San Isidro, con jurisdicción en la zona de Las Barrancas, acudió para tomar declaraciones y asegurar el perímetro. Mientras tanto, la Justicia continúa analizando el material registrado por las cámaras con el objetivo de reconstruir la ruta de escape de los asaltantes y poder ubicarlos. La causa quedó en manos de la UFI Descentralizada de Martínez, a cargo del fiscal Patricio Ferrari.

¿Qué dijo Alejandro Gravier, marido de Valeria Mazza, tras el intento de robo a su casa?

La familia de Valeria Mazza y Alejandro Gravier vivió horas de miedo el miércoles 19 de noviembre, cuando un grupo de cinco delincuentes se presentó simulando ser trabajadores de mantenimiento para acceder a su casa en San Isidro. Pero, afortunadamente, el intento quedó en nada gracias a la rápida reacción de Taína, la hija menor del matrimonio, y una amiga, que al notar la situación gritaron y terminaron ahuyentándolos.

Así, tras tomar estado público el tremendo susto y el mal momento en la familia de la reconocida modelo argentina, su marido, el empresario Alejandro Gravier, habló desde Madrid con Desayuno Americano (América TV) y llevó tranquilidad al confirmar que todos están bien, además de detallar el accionar de su hija.

"Está todo bien. No pasó a mayores gracias a Dios. La realidad es que en mi casa siempre hay alguien y cuando se dieron cuenta de eso, se fueron", explicó Gravier en comunicación telefónica con Pamela David.

Asimismo, confirmó que "no llegaron a entrar a la casa", y que "no se llevaron ni sacaron nada". E inmediatamente reflexionó: "Espero que esto sirva para unirnos entre todos y que estas cosas no solo no nos pasen a nosotros, sino que a nadie. Agradezco la difusión justamente para eso, para que sirva, porque estas cosas no deberían pasar".

Fue allí cuando Alejandro Gravier, quien actualmente se encuentra en Madrid por cuestiones laborales, se refirió a su hija y al estado emocional que atraviesa tras haber vivido semejante situación. "Mi hija Taína está bien, la contuvimos. Es una persona bastante sólida por lo que demuestra. Obvio que se asustó, pero por suerte pudo reaccionar", confió.

En tanto, a pesar de la distancia, el empresario detalló la información que le dio la Policía de la provincia de Buenos Aires: "Me dijeron que tienen el registro de lo que sucedió por las cámaras, todos los movimientos de los delincuentes. Espero que los puedan encontrar, ojalá que esto sirva para unirnos".

Con respecto a su mujer, la modelo internacional Valeria Mazza, Alejandro también confirmó que "está bien, obvio que una situación así nos pone en alerta. Ella justo estaba en una reunión de producción por la co-conducción de 'Bailando con las Estrellas' en Telecinco, pero en Buenos Aires ya están todos tranquilos, que es lo más importante".

"Mi barrio normalmente es seguro, hace 27 años vivimos ahí. Amo mi país y mi lugar, me encantaría ayudar para que la inseguridad desaparezca", concluyó por último Alejandro Gravier.

Embed

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Valeria Mazza

Lo más visto