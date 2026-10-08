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Mató a un hombre de un disparo, pidió perdón en pleno juicio y recibió una inesperada respuesta del hermano de la víctima

Ocurrió en Puerto Madryn, Chubut, durante una audiencia por el asesinato de Marcelo Medel. El acusado aceptó una pena de diez años de prisión y la respuesta del hermano de la víctima sorprendió a los presentes.

Mató a un hombre

Mató a un hombre, admitió su responsabilidad y la familia de la víctima le dio una inesperada respuesta. (Foto: Policía)

Un momento de profunda tensión y emoción se vivió este jueves en una sala judicial de Puerto Madryn, Chubut, cuando un hombre que admitió haber cometido un asesinato pidió perdón a la familia de la víctima. Lo que parecía ser el cierre de una audiencia judicial tomó un giro inesperado cuando el hermano del fallecido decidió responderle frente a la jueza y los fiscales.

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Los nuevos detalles de la autopsia que revelaron cómo murió la nena de 11 años. (Foto: Policía)

El protagonista fue Pablo García, quien aceptó una condena de diez años de prisión por el homicidio de Marcelo Medel, ocurrido en noviembre de 2024. Durante sus últimas palabras ante el tribunal, el acusado intentó explicar por qué había disparado y aseguró que nunca había tenido intención de matar.

Sin embargo, el momento más conmovedor llegó cuando Maximiliano, hermano de la víctima, tomó la palabra y decidió perdonarlo, aunque también le recordó las consecuencias irreparables de su accionar. “Yo te he perdonado, hablo de mi lado, de corazón te lo digo”, expresó frente al hombre que había matado a su hermano.

El asesinato ocurrió el 10 de noviembre de 2024 en una plaza del barrio 630 Viviendas, en la ciudad chubutense de Puerto Madryn. Aquella jornada, Marcelo Medel se encontraba comiendo una pizza junto a su amigo Rafael Aidar Chávez, quien mantenía un conflicto previo con Pablo García.

El protagonista fue Pablo García, quien aceptó una condena de diez años de prisión.

El protagonista fue Pablo García, quien aceptó una condena de diez años de prisión.

Según la investigación encabezada por el fiscal Jorge Bugueño, García llegó al lugar armado con una pistola calibre .380 y efectuó siete disparos. Uno de los proyectiles impactó en el pecho de Medel, le perforó un pulmón y le provocó una hemorragia interna que terminó causándole la muerte.

El ataque ocurrió en un espacio público y, de acuerdo con la reconstrucción judicial, el enfrentamiento que García mantenía con Chávez fue uno de los antecedentes centrales del caso. Inicialmente, el acusado enfrentaba una imputación por homicidio agravado que incluía la figura de alevosía, lo que podía derivar en una pena considerablemente mayor.

Sin embargo, las partes alcanzaron un acuerdo de juicio abreviado, aprobado por la jueza Marcela Pérez Bogado, mediante el cual García reconoció su responsabilidad por el delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y aceptó una pena de diez años de prisión.

El pedido de perdón del asesino durante la audiencia

Antes de finalizar la audiencia, la magistrada le ofreció a García la posibilidad de pronunciar sus últimas palabras. El hombre aprovechó ese momento para pedir disculpas a la familia de Marcelo Medel y explicar las circunstancias que, según su versión, lo llevaron a disparar.

Lo lamento mucho. Por algo voy a pagar mi error. Yo nunca fui con la intención de matar a nadie”, comenzó diciendo. Durante su declaración, sostuvo que tenía miedo porque había sido atacado días antes por Rafael Chávez, el hombre que acompañaba a Medel al momento del crimen. “Tenía miedo porque me habían dado en mis piernas. Rafael Chávez me había dado en las piernas dos o tres días anteriores y un día anterior me habían corrido a los tiros”, aseguró.

A pesar de esa explicación, García reconoció la gravedad de lo ocurrido. “Sé que cometí un error y por algo me estoy haciendo cargo de mi acto. Que me perdonen porque sé que he cometido algo muy grave”, expresó ante el tribunal. También insistió en que no había querido provocar una muerte y afirmó: “Soy una persona buena, yo no me meto con nadie. Pero yo tenía miedo”.

La inesperada respuesta del hermano de la víctima que conmocionó al tribunal

Después de escuchar al acusado, llegó el turno de la familia de Marcelo Medel. Maximiliano, hermano del hombre asesinado, estaba presente en la audiencia y decidió hablar directamente con García. Antes de dirigirse a él, explicó que el resto de sus familiares no había podido asistir debido al profundo dolor que atravesaban. “No están bien. Perdimos a tres seres queridos en tres meses”, contó.

Luego miró al responsable de la muerte de su hermano y le recordó que, a diferencia de Marcelo, él todavía tendría la oportunidad de reencontrarse con sus seres queridos. “Quedate tranquilo que por lo menos vos vas a poder ver a tu familia y cuando salgas, que va a llegar ese día, vas a poder encontrarte con tu familia. Nosotros a nuestro hermano no lo vamos a ver más”, expresó.

la familia de Marcelo Medel habló cara a cara con su asesino tras ser condenado.

la familia de Marcelo Medel habló cara a cara con su asesino tras ser condenado.

Maximiliano también cuestionó el argumento del miedo utilizado por García para justificar su accionar. “Cualquier persona con dos dedos de frente se da cuenta que si va a un lugar que está lleno de gente y baja un cargador de un fierro va a matar a alguien”, sostuvo.

Sin embargo, lejos de terminar su intervención con un mensaje de odio, el hombre sorprendió al acusado al aceptar sus disculpas y manifestar que lo perdonaba de corazón. “Yo te he perdonado, hablo de mi lado, de corazón te lo digo”, afirmó. Finalmente, le dejó una advertencia sobre el futuro que le esperaba después de cumplir su condena. “Pedile perdón a Dios, arrepentite de corazón y Dios te va a perdonar y vas a librarte de esto”, le aconsejó.

Y agregó: “Si no, lamentablemente podés terminar muerto o terminar como muchas personas que le han dado cinco, ocho o diez años y han salido y vuelven y viven presos hasta el día de hoy, terminan viviendo presos toda la vida”.

En pocas palabras

  • Homicidio en Puerto Madryn: Pablo García aceptó diez años de prisión por el asesinato de Marcelo Medel.
  • Pedido de perdón: El acusado se disculpó con la familia de la víctima durante la audiencia judicial.
  • Respuesta inesperada: El hermano de Medel perdonó al acusado, aunque le recordó las consecuencias irreversibles.
Resumen generado por Thinkindot AI
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