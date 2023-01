Máximo Thomsen se quebró y lloró en los alegatos: "Ojalá pudiera volver el tiempo atrás"

Hace poco más de tres años. los victimarios golpearon a Fernando hasta dejarlo inconsciente y luego le propinaron patadas en la cabeza; asimismo, otros del grupo golpearon a sus amigos, impidiéndoles acercarse a la víctima. Un amigo de Fernando, Tomás, también terminó herido. El ataque duró menos de un minuto y fue mortal para el hijo de Graciela y Silvino.

Las últimas palabras de Máximo Thomsen en los alegatos finales

“Primero que nada, quería pedir disculpas a la familia y a todas las personas que fueron afectadas. Jamás hubiese pensado que algo así podría llegar a pasar. Me lastima muchísimo porque murió un chico de nuestra edad y jamás tuvimos intención de algo así”, comenzó declarando Thomsen.

Y luego, agregó: “Quería pedir disculpas, pero a veces las disculpas no alcanzan, pero ojalá pudiésemos volver el tiempo atrás y revertir todo esto, pero no lo podemos hacer y no nos queda otra que pedir disculpas. Estoy muy arrepentido y gracias por darme este espacio. Siempre vamos a acatar lo que ustedes decidan ”.

Este jueves se conoció el dato de que cambió la fecha de la lectura de veredicto. Puesto a que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°1 de Dolores tomará una decisión y dictará su sentencia, y tal como anunciaron los jueces, la fecha en que se dará a conocer el veredicto y la eventual sentencia será el lunes 6 de febrero a las 13 horas.

"El veredicto o eventual sentencia va a ser leída el lunes 6 de febrero a partir de las 13 horas", anunció la jueza.