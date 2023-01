Eliana Guercio quebró en llanto al pedir justicia por el caso de Fernando Báez Sosa: "Todos tenemos miedo"

Así, cuando Nicolás Magaldi le consultó si estaba emocionada, Eliana Guercio deslizó entre sollozos: "Es tal cual lo que dice Gustavo. Todos tenemos miedo". Y contó que si bien sus hijas recién comenzaron a ir a cumpleaños, "el hecho de llevarlas e irlas a buscar también implica una responsabilidad porque vos vas en tu auto y no sabés si vas a llegar o si vas a volver...hoy como están las cosas".

Y refiriéndose puntualmente al asesinato de Fernando Báez Sosa, Guercio explicó: "Nosotros no estamos ensañados con estos chicos. Nosotros decimos que estos chicos se ensañaron con un chico bueno, que podría habernos tocado a cualquiera. Y esto es para llevarlo a todos los ámbitos de la vida: a poder salir de tu casa con tranquilidad, a que tus chicos puedan salir a disfrutar con sus amigos, a estar tranquila de que las mayores probabilidades sean de que vuelvan a tu casa".

Al tiempo que, profundamente conmovida, pidió a los gobernantes: "Nosotros queremos vivir en paz. Tenemos un país hermoso, cualquiera querría vivir acá. Lo único que nos falta es más oportunidades dentro de lo laboral y más seguridad. Que la gente pueda laburar y volver a su casa y que sus hijos puedan disfrutar del esfuerzo de sus padres".

"A mí me da mucha pena no poder ayudar a esos papás, no poder devolverles a su hijo. Nada de lo que hagan ahora en el Tribunal va a alcanzar. Es solamente calmar un poquito el dolor, pero nada más" aseguró la integrante de EPA, y concluyó advirtiendo la angustia que le causa lo que le sucedió a Fernando. "Un chico tan bien criado, tan bueno y con tantas ganas de progresar... esa es la gente que queremos que pueblen nuestro país", sentenció.

El duro testimonio de la madre de Báez Sosa: "Me hubiera tirado sobre él para que esas patadas fueran para mí"

En una sorpresiva decisión, Graciela, la madre de Fernando Báez Sosa, decidió a hablar durante el inicio de la segunda audiencia de alegatos ante los tribunales de Dolores. "Nunca pensé que iba a estar en este lugar", afirmó la mujer durante la jornada que se desarrolla este jueves.

“Siempre pensé que algún día mi hijo se recibiría y que estaría viendo como defendería a la gente, nunca pensé que estaría presenciando su asesinato”, agregó la mujer.

“Me costó mucho estar en este lugar. Cargamos las valijas para venir a Dolores porque nunca me atreví a mirar los videos y acá los vi reiteradas veces”, agregó, visiblemente emocionada.

En este marco, habló de cómo continúan sin su hijo. “Me costó horrores ver la forma cómo lo asesinaron. Es una angustia impresionante que nunca podré olvidar cómo mi hijo levantaba su mano mientras imploraba piedad, mientras le seguían dando patadas tras patadas”.

Y explicó: “Tenía esa sensación, como madre, de tirarme sobre él y ayudarlo para que esas patadas sean para mí, porque yo daría la vida por mi hijo, un chico bueno y decente que nunca creyó en la maldad”.

Además, recordó: “Antes de irse, yo le decía a mi hijo ‘cuando haya una pelea tratá de huir y de buscar a alguien que te ayude’ y él me decía ‘no creo en la maldad’”.

Y cerró: “Yo solo pido justicia por mi hijo, quiero que paguen lo que hicieron. No le tuvieron piedad. Solo deseo justicia”.