Nuevo giro en la causa por Agostina Vega: agravaron la imputación contra Claudio Barrelier tras su declaración

Por su parte, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los otros dos detenidos en la causa, continúan imputados por encubrimiento y fueron convocados a prestar declaración indagatoria durante la mañana del miércoles.

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La fiscalía sostiene que cada uno habría cumplido un rol específico y que Barrelier no actuó solo en el crimen.

El vínculo entre los tres detenidos

Según la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía unos diez meses. Ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía por Instituto y compartían domicilio en una vivienda del barrio Cofico, donde los investigadores creen que ocurrió el asesinato.

A través de esa relación, Fassetta habría tomado contacto con Agostina Vega y con su madre.

detenidos por Agostina

En tanto, Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle facilitado el Ford Ka con el que, según la reconstrucción judicial, fueron trasladados los restos de la adolescente hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra. Además, la mujer habría lavado posteriormente el vehículo.

La principal prueba que complica a la sospechosa son distintos videos en los que aparece junto a Barrelier después del femicidio.

Cómo reconstruyó la Justicia el crimen

Para el fiscal Garzón, Agostina Vega ingresó a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de poner en marcha un plan para hacerlo desaparecer.

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La reconstrucción judicial sostiene que durante la mañana del lunes cargó los restos en el auto de Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde los enterró con el objetivo de ocultar las pruebas.

Mientras avanzan las indagatorias, la fiscalía intenta determinar si existieron otras maniobras de encubrimiento y si hubo más personas involucradas en el femicidio de Agostina Vega.