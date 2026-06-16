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Nuevo giro en la causa por Agostina Vega: agravaron la imputación contra Claudio Barrelier tras su declaración

El principal acusado por el femicidio de la adolescente de 14 años volvió a presentarse ante el fiscal Raúl Garzón. La investigación dio un paso clave y ahora enfrenta una acusación más grave.

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El detenido llegó después de las 11 de la mañana a los Tribunales II de Córdoba. Ante el fiscal, negó los hechos de los que es acusado, pero se abstuvo de responder preguntas. La causa permanece bajo secreto de sumario, por lo que la defensa no conoce las pruebas que tiene la fiscalía.

Según informaron medios presentes en los Tribunales, el abogado que representa a Barrelier, Jorge Cassini, fue quien indicó que su defendido no declaró ante el fiscal

Hasta ahora, Barrelier estaba imputado como presunto autor material del delito de homicidio agravado por haber sido cometido en un contexto de violencia de género. Sin embargo, tras la nueva indagatoria, la fiscalía decidió agravar la acusación y ahora deberá responder por el delito de "homicidio triplemente calificado".

Por su parte, Osvaldo Fassetta y Soledad Andreani, los otros dos detenidos en la causa, continúan imputados por encubrimiento y fueron convocados a prestar declaración indagatoria durante la mañana del miércoles.

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La fiscalía sostiene que cada uno habría cumplido un rol específico y que Barrelier no actuó solo en el crimen.

El vínculo entre los tres detenidos

Según la investigación, Fassetta mantenía una amistad con Barrelier desde hacía unos diez meses. Ambos se habrían conocido en el ambiente futbolero por su simpatía por Instituto y compartían domicilio en una vivienda del barrio Cofico, donde los investigadores creen que ocurrió el asesinato.

A través de esa relación, Fassetta habría tomado contacto con Agostina Vega y con su madre.

detenidos por Agostina

En tanto, Andreani, expareja de Barrelier, es investigada por haberle facilitado el Ford Ka con el que, según la reconstrucción judicial, fueron trasladados los restos de la adolescente hasta un descampado en barrio Ampliación Ferreyra. Además, la mujer habría lavado posteriormente el vehículo.

La principal prueba que complica a la sospechosa son distintos videos en los que aparece junto a Barrelier después del femicidio.

Cómo reconstruyó la Justicia el crimen

Para el fiscal Garzón, Agostina Vega ingresó a la vivienda de barrio Cofico el 23 de mayo. Entre esa noche y la madrugada del día siguiente, habría sido abusada y asesinada por asfixia.

Después del crimen, Barrelier habría conservado el cuerpo durante varias horas antes de poner en marcha un plan para hacerlo desaparecer.

CASO AGOSTINA VEGA: VIDEO MUESTRA A BARRELIER Y SOLEDAD DESPUÉS DEL FEMICIDIO
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La reconstrucción judicial sostiene que durante la mañana del lunes cargó los restos en el auto de Andreani y los trasladó hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra, donde los enterró con el objetivo de ocultar las pruebas.

Mientras avanzan las indagatorias, la fiscalía intenta determinar si existieron otras maniobras de encubrimiento y si hubo más personas involucradas en el femicidio de Agostina Vega.

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