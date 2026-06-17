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Quién es Carla: la nueva testigo que conecta el caso Agostina Vega con una presunta trama de explotación sexual

Se trata de Carla, una extrabajadora de Wachitas Bar, que indicó que Andreani se quedaba con la mitad del dinero de los pases sexuales, y que varias de las trabajadoras eran menores de edad.

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Declaró una nueva testigo y complicó a Soledad Andreani. (Foto: redes)

Declaró una nueva testigo y complicó a Soledad Andreani. (Foto: redes)

La investigación por el femicidio de Agostina Vega sumó un nuevo testimonio. Una ex trabajadora de Wachitas Bar, el local que fue clausurado de manera definitiva por la Municipalidad de Córdoba, aseguró que en el lugar existían situaciones vinculadas al consumo de drogas, la explotación sexual y la presencia de menores de edad. Sus dichos apuntan directamente contra Soledad Andreani, imputada por encubrimiento agravado en la causa.

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En A24 se dieron detalles de la declaración de Carla, la ex empleada de Wachitas, que declaró este miércoles ante la fiscalía, a cargo de Raúl Garzón. Según trascendió de su testimonio, trabajó en el establecimiento entre 2020 y 2024, período durante el cual Andreani se presentaba como “productora de eventos”.

Durante una entrevista brindada a El Doce de Córdoba, la testigo explicó cómo llegó a trabajar en Wachitas Bar y describió el rol que, según ella, desempeñaba Andreani dentro del lugar. “Llegué por un conocido que era mi novio en ese momento. Allí conocí a Soledad y me ofreció trabajar en lo que ella llamaba ‘salidas’”, había relatado en la nota que llamó la atención del fiscal de la causa.

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La mujer, que se desempeñaba como trabajadora sexual, sostuvo que los encuentros eran organizados dentro de una estructura en la que el dinero se repartía entre las trabajadoras y Andreani. “Era un 50 y 50. Si un servicio costaba 5.000 pesos, la mitad era para mí y la otra mitad para ella”, afirmó la testigo que fue acercada a la causa por la querella del padre de Agostina.

Además, describió un ambiente marcado por el consumo de sustancias y el exceso. “Había drogas, alcohol y música fuerte. El lugar era asqueroso. Yo iba los fines de semana para hacer plata e irme”, aseguró.

Uno de los puntos más sensibles de su declaración fue la referencia a la presencia de menores de edad. Según indicó, varias de las jóvenes que trabajaban allí eran adolescentes. “Las chicas que trabajaban eran todas menores", afirmó ante la justicia luego de las declaraciones televisivas que la llevaron a radicar la denuncia ante la Justicia, que investiga el vínculo del bar con el femicidio de Agostina Vega.

Drogas en bebidas y nuevas líneas de investigación

La entrevistada televisiva estuvo acompañada por la abogada Fernanda Alaniz, representante legal de Gabriel Vega, padre de Agostina.

Durante la entrevista televisiva, la mujer aseguró que en el bar se colocaban drogas en las bebidas de algunos clientes. “Las chicas sabíamos que les iban a poner droga en los vasos. Yo consumía en ese momento y por eso decidí alejarme”, expresó.

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Sus declaraciones podrían abrir nuevas líneas de investigación sobre el funcionamiento del local nocturno, que quedó bajo la lupa luego de la detención de Andreani.

El vínculo de Andreani con el femicidio de Agostina Vega

Soledad Andreani permanece detenida e imputada por encubrimiento agravado. La fiscalía sostiene que fue la propietaria del Ford Ka negro utilizado por Claudio Barrelier para trasladar el cuerpo desmembrado de Agostina hasta un descampado de barrio Ampliación Ferreyra.

Andreani siempre sostuvo que desconocía lo que había ocurrido con la adolescente y negó haber participado en cualquier maniobra relacionada con el crimen. Sin embargo, los investigadores continúan analizando su grado de conocimiento sobre los movimientos del principal acusado.

En los últimos días, la mujer permaneció internada en un hospital psiquiátrico debido a una crisis emocional.

La familia de Agostina acompañó la declaración

La declaración de la nueva testigo se realizó en la Jefatura de Policía de Córdoba. Allí estuvieron presentes los abuelos de Agostina, Miguel y Elizabeth Heredia, junto a la madre de la adolescente, Melisa Heredia, y el abogado querellante Carlos Nayi.

Al finalizar la audiencia, los familiares insistieron en que Melisa no está bajo sospecha judicial. “No está imputada. Es una víctima más, igual que Agostina”, remarcaron.

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