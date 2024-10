"Se lo vio...": los mensajes que nadie quería que se sepan

Pero más allá de los encuentros físicos, los peritajes realizados en el celular de Laudelina revelan una comunicación constante con Tello a través de WhatsApp. Según lo informado, el 22 de junio, apenas una semana después de la desaparición de Loan, ambos mantenían frecuentes intercambios de mensajes. En esas conversaciones, Daniel Tello hacía referencia al avance de la investigación, mencionando que "el círculo rojo se estaba cerrando". Esta frase, aunque enigmática, ha despertado las alarmas de los investigadores, ya que parece sugerir que Tello tenía acceso a información privilegiada sobre el caso.

El papel de Daniel Tello tras la desaparición de Loan

Uno de los aspectos más inquietantes de la investigación es el rol ambiguo que Daniel Tello ha jugado tras la desaparición de Loan. Se ha informado que Tello, en una aparente labor de periodista, contactó varias veces a miembros de la familia de Loan, lo que ha generado sospechas. Según Goya, "él habló con la abuela Catalina dos o tres veces, e incluso hizo una nota utilizando su propio celular", lo cual no es común en procedimientos periodísticos convencionales, lo que ha sembrado dudas sobre sus verdaderas intenciones.

Tello no se limitó solo a entrevistas con familiares. También contactó a José Peña, otra persona cercana a Loan, para contar detalles sobre quién era Loan y cómo había sido su vida. Además, en un video, Daniel Tello aparece mostrando el lugar donde se vio a Loan por última vez. Lo peculiar de esta situación es que no queda claro por qué Tello estaba en ese lugar ni qué papel jugaba exactamente en la investigación. Según los mensajes que fueron hallados en los chats, Tello aseguraba que era un enviado del gobierno y que el gobernador estaba al tanto de todos los movimientos relacionados con el caso. Esta afirmación, sin embargo, aún no ha sido confirmada por ninguna autoridad oficial.

Las incógnitas sobre su relación con el Ministerio de Planificación

Uno de los puntos más desconcertantes de la participación de Daniel Tello en la desaparición de Loan es su presunta vinculación con el Ministerio de Planificación. En los mensajes hallados en el celular de Laudelina, Tello afirmó en varias ocasiones que trabajaba para este organismo gubernamental y que estaba a disposición de las autoridades. Sin embargo, hasta ahora no se ha logrado confirmar si Tello realmente tenía algún vínculo oficial con el ministerio o si estaba actuando de manera independiente.

Goya señaló que, a pesar de las numerosas afirmaciones de Tello, su función en el caso sigue siendo un misterio. "Decía que él era del Ministerio de Planificación de la provincia y que estaba a disposición", comentó el periodista, pero nunca quedó claro si sus afirmaciones eran verdaderas o parte de una táctica para desviar la atención. A lo largo de la investigación, los mensajes de Tello han generado más preguntas que respuestas, lo que ha llevado a las autoridades a profundizar en el análisis de su rol en todo este enigma.

La ambigüedad en torno a Daniel Tello y su relación con el caso

A medida que avanza la investigación, la figura de Daniel Tello se ha vuelto cada vez más enigmática. Sus interacciones con los familiares de Loan y su presencia en lugares clave del caso, como el último sitio donde fue visto Loan, han despertado suspicacias entre los investigadores. Los mensajes en su celular, en los que mencionaba tener un papel relevante en la investigación gubernamental, han sido un punto de partida para nuevas indagaciones.

Lo que aún no se ha aclarado es si Tello actuaba por iniciativa propia o si realmente tenía algún tipo de respaldo oficial. Si bien los mensajes encontrados en el celular de Laudelina revelan una comunicación constante y detallada entre ambos, las autoridades aún no han podido confirmar el alcance de su influencia o el nivel de acceso a información que manejaba.

Nuevas interrogantes sobre el paradero de Loan

Con cada nueva revelación sobre Daniel Tello, surgen más interrogantes sobre el paradero de Loan. Las autoridades siguen recopilando datos y revisando las pruebas para esclarecer su desaparición, pero la inclusión de Tello como un actor relevante en los acontecimientos ha complicado aún más el caso.

Mientras continúan los interrogatorios y el análisis de las pruebas digitales, los familiares de Loan y la comunidad en general esperan que pronto se llegue a una conclusión que permita esclarecer este trágico suceso. La vinculación de Tello con Laudelina y los mensajes que ambos compartieron han abierto nuevas líneas de investigación, pero también han puesto en duda muchas de las teorías que inicialmente se manejaban sobre el caso.

¿Qué sucederá ahora con la investigación?

Con la información que ha salido a la luz, la investigación se ha intensificado, y Daniel Tello ha pasado de ser una figura marginal a convertirse en un sospechoso clave. Las declaraciones que ha hecho y los mensajes que intercambió con Laudelina lo colocan en una posición comprometedora, y ahora las autoridades se enfrentan al desafío de verificar cuánta verdad hay en sus afirmaciones.