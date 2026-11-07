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El accidente en vivo que interrumpió el móvil de LAM mientras esperaban a Wanda Nara: "Ambulancia"

Fede Flowers realizaba un móvil en vivo para LAM a la espera de la palabra de Wanda Nara, pero un imprevisto obligó a interrumpir la transmisión y sorprendió a todos en el estudio.

7 nov 2026, 16:30
El accidente en vivo que interrumpió el móvil de LAM mientras esperaban a Wanda Nara: Ambulancia

El accidente en vivo que interrumpió el móvil de LAM mientras esperaban a Wanda Nara: "Ambulancia"

El accidente en vivo que interrumpió el móvil de LAM mientras esperaban a Wanda Nara: Ambulancia

El accidente en vivo que interrumpió el móvil de LAM mientras esperaban a Wanda Nara: "Ambulancia"

La cobertura de LAM (América TV) sobre la salida de Wanda Nara de la comisaría cuarta de Tigre tuvo un imprevisto en plena transmisión: el camarógrafo del móvil sufrió una caída cuando el equipo intentaba acercarse a la conductora para obtener su palabra.

Wanda había prestado declaración en la causa que involucra a Mauro Icardi y a su hija. Estaba acompañada por Martín Migueles, quien permaneció junto a ella desde que recibió el llamado que la llevó a interrumpir las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe).

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Mientras aguardaban frente a la dependencia policial, Fede Flowers advirtió movimientos y anticipó que la conductora estaba por salir. “Está a punto de salir, no vamos a mostrar nada, ya hay movimiento”, anunció al aire. Poco después, intentó acercarse para hacerle una pregunta: “¿Podemos hablar un momentito?”.

Sin embargo, la transmisión se interrumpió momentáneamente y desde el estudio advirtieron que algo había ocurrido. ¿Qué pasó, Fede?, preguntaron ante la inesperada situación.

Hubo un percance, chicos. ¿Estás bien?”, se escuchó decir al cronista, que enseguida explicó lo sucedido: Se cayó el camarógrafo. Se acaba de caer el camarógrafo, confirmó también Denise Dumas a los televidentes.

Flowers intentó tranquilizar a su compañero mientras aguardaban la asistencia que se encontraba a pocos metros y en la que Wanda había permanecido durante unos minutos: "Ahí viene la ambulancia a darnos una mano".

Cómo reaccionó Martín Migueles cuando le preguntaron por Wanda Nara

Martín Migueles fue captado por las cámaras de LAM (América TV) mientras esperaba en su camioneta a Wanda Nara, quien se encontraba en una ambulancia después de prestar declaración ante las autoridades en Tigre. Cuando Fede Flowers intentó consultarle cómo estaba la situación, el empresario levantó el pulgar, un gesto que en el programa interpretaron como una señal de tranquilidad.

El acercamiento se produjo a pedido del estudio, desde donde le indicaron al cronista que buscara la palabra de Migueles. En un primer momento, el empresario no respondió porque estaba hablando por teléfono. Ante una segunda consulta, optó por contestar con ese gesto, sin bajar del vehículo ni hacer declaraciones.

Migueles había acompañado a su novia durante toda la tarde y la noche, tras el episodio ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta. Según lo relatado en LAM, también habría intentado mediar en la discusión con Mauro Icardi, antes de que Wanda se trasladara a declarar.

La jornada había comenzado para ambos en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). De acuerdo con la reconstrucción del ciclo, Migueles recibió un llamado desde la propiedad después de que intentaran comunicarse con Wanda sin obtener respuesta. Ambos dejaron el estudio y se dirigieron a Nordelta, donde luego intervinieron efectivos policiales y una ambulancia.

     

 

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