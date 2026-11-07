El accidente en vivo que interrumpió el móvil de LAM mientras esperaban a Wanda Nara: "Ambulancia"

“Hubo un percance, chicos. ¿Estás bien?”, se escuchó decir al cronista, que enseguida explicó lo sucedido: “Se cayó el camarógrafo”. “Se acaba de caer el camarógrafo”, confirmó también Denise Dumas a los televidentes.

Flowers intentó tranquilizar a su compañero mientras aguardaban la asistencia que se encontraba a pocos metros y en la que Wanda había permanecido durante unos minutos: "Ahí viene la ambulancia a darnos una mano".

Cómo reaccionó Martín Migueles cuando le preguntaron por Wanda Nara

Martín Migueles fue captado por las cámaras de LAM (América TV) mientras esperaba en su camioneta a Wanda Nara, quien se encontraba en una ambulancia después de prestar declaración ante las autoridades en Tigre. Cuando Fede Flowers intentó consultarle cómo estaba la situación, el empresario levantó el pulgar, un gesto que en el programa interpretaron como una señal de tranquilidad.

El acercamiento se produjo a pedido del estudio, desde donde le indicaron al cronista que buscara la palabra de Migueles. En un primer momento, el empresario no respondió porque estaba hablando por teléfono. Ante una segunda consulta, optó por contestar con ese gesto, sin bajar del vehículo ni hacer declaraciones.

Migueles había acompañado a su novia durante toda la tarde y la noche, tras el episodio ocurrido en la Casa de los Sueños, en Nordelta. Según lo relatado en LAM, también habría intentado mediar en la discusión con Mauro Icardi, antes de que Wanda se trasladara a declarar.

La jornada había comenzado para ambos en las grabaciones de MasterChef Celebrity (Telefe). De acuerdo con la reconstrucción del ciclo, Migueles recibió un llamado desde la propiedad después de que intentaran comunicarse con Wanda sin obtener respuesta. Ambos dejaron el estudio y se dirigieron a Nordelta, donde luego intervinieron efectivos policiales y una ambulancia.