A24.com

Ver las ultimas noticias en a24.com

Tendencias
Primicias YA
PrimiciasYA
ALERTA

Benjamín Vicuña, preocupado por sus hijos tras la denuncia contra Mauro Icardi: el dato que encendió las alarmas

En Implacables revelaron la inquietud del actor chileno por Magnolia y Amancio, los hijos que tuvo con la China Suárez. La información sobre la causa judicial que involucra a Mauro Icardi y Wanda Nara que habría generado su preocupación.

15 nov 2026, 08:56
Benjamín Vicuña, preocupado por sus hijos tras la denuncia contra Mauro Icardi: el dato que encendió las alarmas

Benjamín Vicuña, preocupado por sus hijos tras la denuncia contra Mauro Icardi: el dato que encendió las alarmas

Benjamín Vicuña, preocupado por sus hijos tras la denuncia contra Mauro Icardi: el dato que encendió las alarmas

Benjamín Vicuña, preocupado por sus hijos tras la denuncia contra Mauro Icardi: el dato que encendió las alarmas

El escándalo judicial entre Mauro Icardi y Wanda Nara sumó un nuevo protagonista inesperado: Benjamín Vicuña. El actor chileno estaría siguiendo con especial preocupación los acontecimientos que rodean al futbolista, luego de la denuncia presentada por su exesposa por presuntas lesiones contra una de sus hijas.

La inquietud de Vicuña estaría relacionada con Magnolia y Amancio, los dos hijos que tuvo con la China Suárez, quienes comparten parte de su vida cotidiana con la actriz y su actual pareja, Mauro Icardi.

En las últimas horas, desde Implacables (El Nueve) revelaron información sobre el estado de ánimo del actor y un dato judicial que habría encendido sus alarmas.

“Benjamín estaba muy preocupado por sus hijos más chicos”, aseguró Susana Roccasalvo durante el programa.

Si bien se indicó que Magnolia y Amancio no estuvieron presentes durante el episodio que dio origen a la denuncia, la situación habría llevado al actor a seguir de cerca lo que sucede en el entorno familiar.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la información difundida sobre la investigación judicial.

Según señalaron desde el ciclo de El Nueve, los nombres de los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez aparecerían mencionados en la causa.

“En la causa por amenazas se menciona a los hijos de Vicuña, así que se va a preocupar. Va a tener que estar atento porque alguna información le va a llegar”, expresaron desde el panel.

Esta versión despertó nuevos interrogantes sobre el alcance de la investigación y la posible participación de otras personas del entorno familiar.

Sin embargo, hasta el momento no trascendieron documentos judiciales que permitan establecer en qué contexto se menciona a Magnolia y Amancio, ni existe información confirmada que indique que hayan presenciado los hechos denunciados.

La preocupación atribuida a Vicuña se produce en medio de un conflicto que continúa sumando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el mediático.

La denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi que generó un nuevo escándalo

El episodio que originó la investigación ocurrió el viernes 6 de noviembre en la propiedad que Mauro Icardi tiene en Nordelta.

Wanda Nara denunció al futbolista por presuntas lesiones contra Francesca, la hija mayor que tienen en común, después de que la menor, según la presentación judicial de su madre, se comunicara con ella para pedirle ayuda.

De acuerdo con el relato de la conductora, la niña le habría manifestado que su padre le había pegado y que tenía miedo.

Ante esa situación, Wanda interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity y se trasladó hasta el barrio privado, donde posteriormente intervinieron efectivos policiales y personal médico.

La denuncia dio lugar a una investigación por presuntas lesiones leves agravadas por el vínculo.

Otro de los puntos que se encuentra bajo análisis son los informes médicos realizados a la menor, debido a que las evaluaciones iniciales presentaron diferencias respecto de las lesiones constatadas.

Por ese motivo, según la información difundida sobre el expediente, la Fiscalía dispuso nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanza la investigación y se intenta determinar qué sucedió realmente, la preocupación de Benjamín Vicuña por Magnolia y Amancio suma una nueva dimensión al conflicto que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.

     

 

Compartí
Facebok
Twitter
Whatsapp
Se habló de
Benjamín Vicuña Mauro Icardi

Lo más visto