Benjamín Vicuña, preocupado por sus hijos tras la denuncia contra Mauro Icardi: el dato que encendió las alarmas

Si bien se indicó que Magnolia y Amancio no estuvieron presentes durante el episodio que dio origen a la denuncia, la situación habría llevado al actor a seguir de cerca lo que sucede en el entorno familiar.

Uno de los aspectos que más llamó la atención fue la información difundida sobre la investigación judicial.

Según señalaron desde el ciclo de El Nueve, los nombres de los hijos de Benjamín Vicuña y la China Suárez aparecerían mencionados en la causa.

“En la causa por amenazas se menciona a los hijos de Vicuña, así que se va a preocupar. Va a tener que estar atento porque alguna información le va a llegar”, expresaron desde el panel.

Esta versión despertó nuevos interrogantes sobre el alcance de la investigación y la posible participación de otras personas del entorno familiar.

Sin embargo, hasta el momento no trascendieron documentos judiciales que permitan establecer en qué contexto se menciona a Magnolia y Amancio, ni existe información confirmada que indique que hayan presenciado los hechos denunciados.

La preocupación atribuida a Vicuña se produce en medio de un conflicto que continúa sumando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en el mediático.

La denuncia de Wanda Nara contra Mauro Icardi que generó un nuevo escándalo

El episodio que originó la investigación ocurrió el viernes 6 de noviembre en la propiedad que Mauro Icardi tiene en Nordelta.

Wanda Nara denunció al futbolista por presuntas lesiones contra Francesca, la hija mayor que tienen en común, después de que la menor, según la presentación judicial de su madre, se comunicara con ella para pedirle ayuda.

De acuerdo con el relato de la conductora, la niña le habría manifestado que su padre le había pegado y que tenía miedo.

Ante esa situación, Wanda interrumpió las grabaciones de MasterChef Celebrity y se trasladó hasta el barrio privado, donde posteriormente intervinieron efectivos policiales y personal médico.

La denuncia dio lugar a una investigación por presuntas lesiones leves agravadas por el vínculo.

Otro de los puntos que se encuentra bajo análisis son los informes médicos realizados a la menor, debido a que las evaluaciones iniciales presentaron diferencias respecto de las lesiones constatadas.

Por ese motivo, según la información difundida sobre el expediente, la Fiscalía dispuso nuevas medidas para esclarecer lo ocurrido.

Mientras avanza la investigación y se intenta determinar qué sucedió realmente, la preocupación de Benjamín Vicuña por Magnolia y Amancio suma una nueva dimensión al conflicto que involucra a Wanda Nara, Mauro Icardi y la China Suárez.