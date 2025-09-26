El crudo relato de Paula Chaves sobre el drama que vivió en sus inicios en el modelaje: "Me volvieron loca"

"Pero de verdad no me cagaron la cabeza porque tenía los pies sobre la tierra porque me volvieron loca con el peso y yo era una persona delgada", agregó firme.

"¿Has tenido situaciones específicas donde te han pedido que bajes de peso?", le consultó su compañera. Y Paula Chaves remarcó las situaciones que vivió en su juventud: "Sabes la cantidad de productoras de moda que te podría dar nombre y apellido que me han apartado de desfiles y de campañas por decirme que yo era´grandota´ cuando estas hablando de una nena que tenía 18 o 19 años y pesaba 65 kilos".

"El término de ellos no era la palabra ´gorda´ sino que era la palabra ´grandota´ a una persona que era saludable pero para el estereotipo que ellas estaban buscando que era una persona toda desgarbada", siguió la modelo.

Y finalizó contundente: "Tenía compañeras que se mataban para estar así y otras que genéticamente son así extremadamente flacas, eso es lo que tenemos que entender. Nada cambió".

Paula Chaves confesó por qué se cortó la amisad con la China Suárez

Paula Chaves reveló por qué se terminó su amistad con la China Suárez hace ya varios años y no se guardó nada. La modelo contó hace cuánto no tiene contacto con la actriz y por qué se dio esa distancia de la cual se habló mucho en el medio.

“Hace años que no tengo vínculo. No fue un tema puntual. Son vínculos que se cortan. Uno cuando va creciendo también va eligiendo a su círculo íntimo, con el que quiere compartir”, explicó la pareja de Pedro Alfonso acerca de la China Suárez en una nota con el ciclo Puro Show (El Trece).

“Ya me puse grande. Sé muy bien lo que quiero y tengo muy laburado el amor propio. Cuando algo no me hace bien, me aparto”, agregó contundente sobre el por qué del final de su vínculo con la actriz.

Y cuando le consultaron por los escándalos de la China con Wanda Nara por Mauro Icardi y las amistades que Suárez fue perdiendo, Paula Chaves evitó entrar en polémicas.

“No tengo vínculo hace un montón, no tengo por qué opinar... Tampoco es soltar la mano. Son vínculos. Uno es sincero. Si no tenés vínculo, por qué vas a decir que sí”, concluyó certera.