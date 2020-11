Con 133 votos a favor, Diputados aprobó el impuesto a las grandes fortunas

Nueva sesión maratónica en Diputados

En una sesión maratónica, Diputados aprobó el proyecto de ley de Aporte Solidario Extraordinario por 133 votos contra 115 negativos y 2 abstenciones. Ahora deberá ser ratificado por el Senado para que se convierta en ley.

El cierre del debate estuvo a cargo de Máximo Kirchner, jefe de bloque del Frente de Todos en Diputados: (Este aporte) "Tiene que ser un puente a la reforma tributaria en la argentina, que recaude donde realmente hay que recaudar", sostuvo. Además aseguró que "el aporte solidario va a servir para conseguir más vacunas y poder vacunar a la mayor cantidad de argentinos y argentinas".

"Es un impuesto de acá a la China. No estamos frente a los multimillonarios en la aplicación del impuesto", sintetizó el jefe del bloque de Juntos por el Cambio, Mario Negri al cerrar en su discurso. "No generamos ni confianza, ni inversión. Desalentamos la producción. Hay impuestos que no están en ningún lugar del mundo: el impuesto al cheque, las retenciones... Este impuesto hay que verlo en ese contexto", criticó.

Con 187 diputados presentes, la jornada comenzó al mediodía con la aprobación del Presupuesto 2021, el cual había regresado a la Cámara baja por cuestiones administrativas, y establece una inflación máxima cercana al 29%, un crecimiento del 5,5%, un déficit fiscal del 4,5% y dólar promedio, a fin de año, del $102,4.

Luego fue el turno del proyecto del impuesto a la riqueza que, finalmente, se votará cerca de las 3 de la mañana tras acortar la lista de oradores. Según los últimos números, el oficialismo contaría con los 129 votos necesarios para que el proyecto sea aprobado en la Cámara baja y continuar su camino hacia el Senado.

Hasta el momento, quienes apoyarían la iniciativa son el bloque del Frente de Todos, los interbloques Federal y Unidad Federal para el Desarrollo, que lideran Eduardo “Bali” Bucca y José Luis Ramón, respectivamente; además del bloque Acción Federal (encabezado por el riojano ex Cambiemos Felipe Álvarez) y la neuquina Alma Sapag, del Movimiento Popular Neuquino.

Sin embargo ellos no estarán solos, ya que algunos legisladores de Juntos por el Cambio podrían apoyar la norma votando afirmativamente o ausentándose en la votación, lo cual ampliaría la ventaja del oficialismo.

Más allá de algunos votos aislados, el principal interbloque opositor, que lidera Mario Negri, adelantó que votará en contra de la iniciativa por considerarla un impuesto que podría calificarse como “confiscatorio”, una forma de desalentar las inversiones y una doble imposición para los que ya pagan Bienes Personales. Al tiempo que el Frente de Izquierda aseguró que se abstendrá y que impulsará su propio proyecto.

Cambios en la presidencia

La jornada parlamentaria contó con un cambio en su moderador, ya que en un primer momento fue el opositor Álvaro González quien presidió el debate, ya que Sergio Massa se encontraba aislado.

Sin embargo, luego de que se confirmara que Luis Cubeddu (representante del FMI en Argentina) no padecía COVID-19, el ex jefe de Gabinete se hizo presente en el Congreso y tomó las riendas del debate.

Qué se establece en el impuesto a la riqueza

Según el proyecto que se debate en Diputados, todas las personas humanas con patrimonios superiores a los $ 200 millones deberán aportar, por única vez, una alícuota de entre el 2% y el 3,5% por los bienes en el país, y del 3% al 5,25% por los que se encuentran en el exterior.

De esta manera, el Gobierno espera recaudar, según lo estimado por la AFIP, unos 307.000 millones de pesos (casi 1 punto del PBI), los cuales estarán destinados a la adquisición de equipamiento médico, becas Progresar, subsidios a pymes, el Fondo de Integración Sociourbana, entre otros puntos.

Qué otros proyectos se debatieron

Ley del Manejo del Fuego : se prohíben modificaciones en las superficies afectadas por incendios. Con lo cual, los terrenos no podrán ser destinados a actividades diferentes a las que se desarrollaban antes del siniestro. Siendo que en el caso de zonas agrícolas, praderas, pastizales o matorrales la prohibición se extiende por 30 años y en los bosques nativos o implantados, áreas naturales protegidas y humedales por 60.