Alberto Fernández reconoció "diferencias" con Cristina pero aseguró estar en la misma línea respecto a la Justicia

Cristina Kirchner y Alberto Fernández (Foto: AFP).

Luego de las repercusiones tras la carta abierta de Cristina Kirchner y el acto que encabezaron en conjunto en la ex Esma por el Día Internacional de los Derechos Humanos, el presidente Alberto Fernández se refirió a su relación con la vicepresidenta. Si bien aceptó que "pueden haber matices, miradas diferentes", sostuvo que existe un "respeto infinito".

El Presidente remarcó la unidad dentro del partido y a Cristina como una pieza clave del funcionamiento y, a su vez, criticó la doble vara de lo que dicen los medios de comunicación. "Cuando yo hablaba con Cristina, estaba harto de leer que yo era un títere de Cristina, cuando hablamos menos con Cristina hay un conflicto institucional. Ninguna de las dos cosas son ciertas", dijo en declaraciones a C5N.

Sobre la puja con la Justicia y las diferencias que quedaron en evidencia, al menos de una manera tácita, en la carta de Cristina Kirchner y sus dichos sobre que el "Lawfare está en su apogeo", el Presidente indicó que ambos sostienen la misma mirada. "Quiero que entiendan que estamos frente a un problema. Hay dos poderes que una y otra vez desde el 83 se revisaron para mejorar su funcionamiento. Muchas veces la política se revisó a si misma y la justicia no lo hace".

Tras recibir el informe del consejo consultivo sobre las propuestas de la reforma del Poder Judicial, dijo: "Es muy difícil de encontrar temas donde esté en un 100% de acuerdo, pero es de una riqueza el debate que ellos han propuesto infinita. Nos decían que era un consejo manipulado por Cristina".

"Yo propuse una serie de cosas para revisar. Una es por qué no revisamos cómo se accede a que la Corte Suprema intervenga porque la verdad es que hay un sistema muy arbitrario que dice este caso lo tomo y este no. La Corte toma infinidad de casos que no son de sentencia definitiva. Llamo a la reflexión en este tema para que todos tomemos noción", agregó.

Pandemia

Además, se mostró satisfecho en la manera en que el Gobierno procedió para hacer frente a la pandemia, así también como el rol de los ciudadanos ante las medidas impuestas, aunque lamentó los efectos sobre la economía. "A mi me parece que cuando uno mira el corolario, a nadie le gusta tener un 10% de indigencia, pero la misma UCA en su observatorio aclara que si no hubiera Estado presente la indigencia sería hoy del 27% en Argentina".

En cuanto a la vacuna, aseguró que la producción local ya se ha puesto en marcha pero que todo queda supeditado "al desarrollo final de la vacuna de Oxford" y a que "terminen ellos todos los estudios y pruebas". Con respecto a Pfizer, señaló que no se pudo avanzar en el contrato ya que la farmacéutica estadounidense "no pudo garantizar el número de vacunas" y que "exige una estructura mayor para mantenerla, muchos mas que otras".

Además, volvió a afirmar que será el primero en vacunarse para llevar tranquilidad a la población por los rumores que se han generado en torno a la vacuna rusa Sputnik V y se mostró expectante por el viaje que el próximo sábado realizarán Carla Vizzoti, Cecilia Nicolini y otros cuatro funcionarios del ANMAT a las tierras de Vladimir Putin.

Aborto legal

Sobre el proyecto de aborto legal. "No tiene ningún sentido seguir negando la existencia del aborto. Yo lo que intento es darle la posibilidad a la mujer que decide no seguir con su embarazo, a que en modo temprano pueda practicar el aborto. Debemos garantizar que la salud pública lo atienda", sostuvo el Presidente, al recordar que la iniciativa fue impulsada durante su campaña.

Inflación

En tanto, admitió que la inflación continúa siendo alta y que uno de los mayores problemas es que "el precio internacional de los alimentos tiende a subir de un modo importante y ese aumento terminan repercutiendo en el mercado interno sin razón y ahí tenemos que hacer un acuerdo con los productores de alimentos para que eso no pasan". Sin embargo, se mostró optimista en que el año que viene pueda "bajar cinco puntos" y así sucesivamente en los años venideros.

"Le pedí hoy a Kulfas es que involucremos más cortes, no solamente tres. En el 2007 hicimos un acuerdo con los productores de carne y logramos que 11 o 14 cortes entraran en un sistema de precios cuidados y en todo caso los cortes premium eso sí", agregó.

Coparticipación

Luego de que el Senado aprobara hoy la quita de fondos a la Ciudad de Buenos Aires, el presidente volvió a insistir en que se vio sorprendido por la reacción del Jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, a quien asegura haberle comunicado sobre la medida antes de ser presidente.

"Cuando yo lo escucho decir que ahora por culpa del gobierno la Ciudad va a tener menos escuelas, jardines, hospitales... si va a tener menos de todo eso es porque ese dinero no iba para la seguridad, iba para otra cosa, y se supone que se le había pasado para pagar la seguridad".