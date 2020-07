Alberto Fernández en cumbre virtual del Mercosur: "Tenemos que ver cómo construimos el mundo que se viene"

Alberto Fernández, durante la videoconferencia ante los presidentes del mercado común de la región (Foto: Presidencia).

El presidente Alberto Fernández llamó a los presidentes del Mercosur a discutir "cómo construimos el mundo que se viene" después de la crisis generada por la pandemia de coronavirus y pidió "dejar de lado las diferencias ideológicas" entre los gobiernos de la región para "enfrentar de la mejor manera el desafío de la globalización".

Fernández compartia la cumbre número 58 del Mercosur que se desarrolló por teleconferencia presidida por el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez y participaron los mandatarios de Brasil, Jair Bolsonaro, de Uruguay, Luis Lacalle Pou y se sumaron como países asociados, la presidenta de Bolivia, Jeanine Áñez y el de Chile, Sebastián Piñera,

Los presidentes no dialogaron entre sí y solo pronunciaron sus respectivos discursos, pero Fernández envió una crítica indirecta a Bolsonaro, en medio de la polémica desatada entre quienes como el presidente de Brasil impulsan la apertura individual de su país a tratados de libre comercio y los que impulsan acuerdos vía bloque regional con la Unión Europea, Estados Unidos y otros países como Corea y China.

"Guardo por todos los líderes del mundo el respeto que se merecen porque sus pueblos los eligieron y sé que no pienso igual a muchos de esos líderes del mundo. Sé que mi paso por la historia argentina es absolutamente un paso y no tengo derecho a frustrar la aspiración continental que tenemos de unirnos y crecer junto, simplemente porque no pienso igual", empezó Fernández.

Y agregó: "Estoy aquí para que nos unamos, para que trabajemos más juntos que nunca, para que entendamos y la historia nos ha dado la oportunidad, de revisar lo que se ha hecho y hacerlo de otro modo".

Fernández instó a sus pares a discutir "cómo salir de la crisis que dejará la pandemia que dijo "es un virus imperceptible que dio vuelta la economía del mundo", con "una América Latina absolutamente integrada".

Reclamó que "las diferencias que puedan surgir, ideológicas, conceptuales o del tipo que quieran, pasan a un segundo plano a la hora de entender que los que se vinculan son los pueblos, más allá de los gobiernos que ocasionalmente gobiernan cada una de nuestras repúblicas".

"Pensar en el Mercosur implica entender que más allá de lo que nosotros pensemos, estamos absolutamente obligados a buscar un destino común porque son nuestros pueblos los que nos exigen que así sea", insistió aunque sin mencionar a Bolsonaro y habló de la integración histórica con Brasil y con el resto de los países de la región.

En otra indirecta al presidente de Brasil que impulsa acuerdos de libre comercio individuales, Fernández dijo que unidos "vamos a poder hacerlo mejor que si cada uno de nosotros busca su suerte individualmente".

"El Mercosur es importante no solo por la manera en que pudimos intercambiar nuestro comercio sino por cómo podemos enfrentar el desafío de la globalización. Tenemos que entender que hay un destino común como patria grande de América Latina y no podemos dejarlo de lado", insistió.

También instó a analizar "cómo logramos que esos desequilibrios, asimetrías de las que Mario Abdo desaparezcan del Mercosur, para que Paraguay y Uruguay que necesitan un ritmo de desarrollo tan pujante como Brasil y Argentina, juntos poder enfrentar el debate de cómo va a ser el mundo que se viene".

"Apareció de repente un virus imperceptible a la vista humana que se llevó puesto la economía del mundo, y nadie pudo pararlo" dijo y agregó: "Hace meses estamos revisando las listas de nuestros muertos por la pandemia y hemos dejado de ver cómo se destruyeron los bonos, las acciones y las empresas en el mundo que tan fuerte se sentía", señaló.

En cambio, instó al jefe de la diplomacia de la Unión Europea, Josep Borrell, presente en el debate virtual, que ayude a la región para avanzar en el tratado de libre comercio Mercosur-Unión Europea, firmado en 2019 pero que aún no avanzó ante los cambios de gobierno en Argentina y la falta de acuerdos parlamentarios en algunos países de la UE.