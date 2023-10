Alberto Fernández emprende su último viaje a China, casi en soledad, para firmar un nuevo swap

Lo que derivó en una dura respuesta del candidato a presidente libertario, denunciando que el kirchnerismo intenta proscribirlo a 10 días de las elecciones.

Fuentes del massismo aclararon a A24.com que la denuncia penal presentada por Fernández "no fue informada" de antemano al ministro y candidato Sergio Massa, como tampoco a Cerruti. Llamativamente, al viaje a China, esta vez Fernández no será acompañado por Cerruti que delegó la responsabilidad en su secretaria de comunicación y funcionaria más cercana, Roxana Barone.

De hecho, ni la portavoz presidencial ni desde ninguna oficina de la Casa Rosada informaron oficialmente, como suelen hacerlo habitualmente, sobre la denuncia presentada el miércoles por el presidente contra Milei y su candidato a jefe de Gobierno, Ramiro Marra. La noticia se conoció desde fuentes judiciales.

Cerruti se limitó a postear en sus cuentas en redes sociales la postura del ministro candidato, Sergio Massa, en las que el mismo martes, mientras el dólar Blue volaba superando por primera vez los $1000, anunciaba que iba a trabajar para meter presos a los especuladores de las cuevas.

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2Fgabicerru%2Fstatus%2F1711831547500802216&partner=&hide_thread=false “Desde la política hay que ponerle límite a los irresponsables. Y con el poder del Estado hay que ponerle límite a los delincuentes que juegan con el patrimonio y el ahorro de la gente.”@SergioMassa #ResponsabilidadDemocratica pic.twitter.com/4clN0xWIjx — Gabriela Cerruti (@gabicerru) October 10, 2023

¿Alberto interpretó mal el mensaje de Massa al denunciar a Milei o pasó otra cosa?

Cerca del Ministro de Economía aclaran a A24.com que el presidente "no consultó" previamente a acudir a la justicia. "No es lo que piensa Massa. Sergio cree que de esto se sale con propuestas, no con denuncias. Es con trabajo. Economía trabajó y fue contra la mayor cueva de la City. Una cosa son los dichos de Milei y Marra y otra es el accionar del dólar paralelo".

Aclararon que "el ministerio de Economía fue tras esto último contra quienes se aprovecharon".

Este jueves se informó que junto a la AFIP y la Policía Federal de los operativos en las cuevas se logró desbaratar a una banda que sería acusada de lavado de dinero y la apertura de cuentas offshore..

La agenda de Alberto Fernández en su último viaje internacional

paises miembro de Brics.jpg

De esta manera, Alberto Fernández deberá enfrentar su último viaje internacional prácticamente en soledad. Forman parte de la comitiva presidencial el secretario general de la Presidencia, Julio Vitobello; y la secretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Cecilia Todesca Bocco, el titular del BCRA, Miguel Pesce, junto a quien se formalizará en tierra china el anuncio de la activación del segundo tramo del swap con China por el equivalente de u$s5.000 millones.

El Foro internacional, del cual participarán autoridades de más de 110 países, tendrá el lema "Cooperación de la Franja y la Ruta de Alta Calidad: Juntos por el desarrollo y la Prosperidad Comunes".

Está previsto que el Presidente arribe el viernes a Shanghai y luego se traslade a Beijing hasta el 18 de octubre, por lo que se espera que regrese al país 48 horas antes de las elecciones presidenciales del 22 de octubre y no participe de los actos de cierre de campaña del oficialismo.

Al llegar a Shanghai, Fernández tiene previsto un encuentro con la exmandataria brasileña Dilma Rousseff por el pedido de una línea crediticia al banco de los BRICS para la Argentina.

También mantendrá un encuentro con autoridades de un foro de empresas mineras que tienen interés en invertir en la Argentina, sobre todo en el área de desarrollo de explotación del litio.

En tanto, se negocia una reunión con Xi Jinping para repasar la agenda bilateral con el segundo socio comercial de la Argentina y el segundo destino para las exportaciones.

El viaje del presidente a China se da en el marco del agradecimiento que Alberto Fernández expresará a Xi Jinping por el apoyo de China al ingreso de Argentina al grupo de los BRICS, una estrategia política que es cuestionada desde los dos principales candidatos presidenciales de la oposición. Tanto Javier Milei como Patricia Bullrich, anticiparon que de ganar las próximas elecciones, echarían atrás los acuerdos firmados con el grupo que nuclea a las potencias comunistas que compiten geopolíticamente con Estados Unidos y el G.20.

Los Brics está integrado por China, Rusia, India, Sudáfrica y Brasil, y acaba de aprobar la ampliación a países emergentes como Argentina, Arabia Saudita e Irán, acusado por algunas potencias de financiar al terrorismo islámico.