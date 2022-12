alberto fernandez periodismo puro.jpg Alberto Fernández hizo un balance de su gestión y apuntó contra la Justicia: "Le sirve a Cambiemos"

Al hacer un balance de su gestión en los tres años de Gobierno, Fernández sostuvo que es el “único presidente, después de Néstor Kirchner, que logró hacer crecer a la Argentina tres años consecutivamente, que ha creado hasta el día de hoy un millón y medio de puestos de trabajo, que el trabajo registrado crece a un ritmo del 0,5% mensual, que las economías regionales se están movilizando y bien, que va a tener un récord de exportación”, aunque admitió que el país “tiene problemas, tiene el problema inflacionario, que afecta a mucha gente”.

En una entrevista publicada por el diario Perfil, el mandatario sostuvo además que el Gobierno padeció “una siembra de desánimo permanente de un sistema mediático” que nunca quiso tomar en cuenta esos “datos ponderables” de la economía.

El viaje a lago Escondido, “un claro caso de dádivas”

Fernández calificó como “un claro caso de dádivas” el viaje que magistrados, funcionarios porteños, empresarios de medios de comunicación y un exagente de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) realizaron en octubre a Lago Escondido.

“La realidad es que lo que vimos da asco, no hay otra forma de explicarlo. Da asco ver a jueces, fiscales, funcionarios, metidos en esa trama, es algo que asquea. Y si bien es cierto que todos presumíamos que eso pasaba, nunca lo habíamos visto al descubierto”, sostuvo Fernández sobre el caso, que ya fue denunciado ante la Justicia.

El Presidente afirmó que la denuncia “no tiene que ver con los chats, tiene que ver con el viaje, porque el viaje supone la presunta comisión de un delito que se llama dádivas y un segundo delito que es el incumplimiento de los deberes de funcionario público. Y eso es lo que pedí que se investigue. No es que denuncié los chats”, aclaró el mandatario.

alberto-cadena-nacionaljpg.webp Fernández calificó como “un claro caso de dádivas” el viaje a Lago Escondido.

Y explicó: “El episodio no me preocupa por ninguna de las personas que participaron, ni por el diario Clarín. Me preocupa porque soy un demócrata, en mi sangre peronista también corre un poquito de la sangre de Raúl Alfonsín. Y si nosotros respetamos el Estado de derecho, no podemos mirar sin reaccionar lo que acabamos de ver, porque la democracia se construye con los tres poderes. Necesitamos jueces probos, funcionarios honestos y empresarios que no corrompan. Y lo que vimos fue jueces que no son probos, funcionarios que no son honestos y empresarios que corrompen”, manifestó.

Consultado sobre si Julián Ercolini, uno de los jueces sospechado de recibir dádivas en el viaje a Lago Escondido, no había intervenido en una causa por el mismo delito, el mandatario respondió afirmativamente.

“Ercolini es el que elevó a juicio la causa de Cristina (Fernández), pero también elevó a juicio una causa por dádivas, donde el acusado era Ricardo Jaime, ¿cuál era el hecho que se investigaba? Dos fines de semana en Brasil, en avión privado. ¿Quién había pagado el avión privado?, ¿quién había pagado la estadía dos fines de semana? En este caso es uno, que es lo que hemos probado hasta acá”, contestó.

También negó que los chats se hayan conocido por un hackeo de los servicios de inteligencia. “Yo garantizo que lo que pasó no es el resultado del hackeo de una institución del Estado nacional”, aseguró.

Alberto Fernández sobre la reforma judicial

Consultado sobre los tribunales de Comodoro Py, fue muy crítico. “Excepción es (Daniel) Rafecas. Excepción es María Servini. Excepción es (Sebastián) Casanello. Esos son los buenos jueces que tiene la Justicia Federal”, diferenció.

Se refirió entonces a la reforma judicial propuesta por el oficialismo que no logra aprobarse en el Congreso. “Los que se benefician con esos jueces son la gente de Cambiemos, no los quieren tocar. Esta Justicia le sirve a Cambiemos”, aseveró.

También consideró que Rafecas “es el mejor hombre que tenemos para que sea el procurador en una República y en una Justicia independiente”, y se quejó porque nunca le dieron desde la oposición “una definición clara de qué era lo que impedía que Rafecas fuera procurador”.

“La Corte también es servil a la oposición, absolutamente servil a la oposición”, añadió sobre el máximo tribunal.