Alberto Fernández en la Cumbre convocada por Biden: "Democracia supone no intervención"

Por otra parte, en la Casa Rosada, la portavoz Gabriela Cerruti expresó las expectativas del Gobierno argentino para conseguir el apoyo de Estados Unidos, en las negociaciones para reestructurar la deuda con el FMI que "se están dando en este momento" en Washington entre la misión de funcionarios argentinos que viajaron el sábado pasado con el staff técnico del organismo internacional y que "son monitoreados desde Buenos Aires por el ministro de Economía, Martín Guzmán".

¿Qué dijo Alberto Fernández en la Cumbre de la Democracia ante Biden?

Joe Biden, presidente electo de Estados Unidos, y Alberto Fernández, presidente argentino.

Fernández empezó por "agradecer al gobierno del presidente Biden esta invitación a ser parte de esta Cumbre por la Democracia y los Derechos Humanos" que consideró "una oportunidad propicia para agradecer a la comunidad internacional que haya elegido a la Argentina por aclamación para que presida el Consejo de Derechos Humanos en la Organización de las Naciones Unidas".

Fernández dijo que "la democracia hoy vive un momento singular, signada por extremos, por posiciones extremistas, su calidad institucional por momentos se debilita y eso es algo que debemos revisar y enfrentar con toda seriedad".

"Porque está visto que la democracia es el mejor mecanismo que existe para que los pueblos sean gobernados por quienes creen ser aquellos que son sus mejores representantes", indicó el Presidente.

Fernández advirtió que "en Latinoamérica estamos viviendo un proceso singular, donde muchos países del continente van cambiando sus gobiernos y los procesos democráticos se van consolidando".

En ese marco, en un video grabado que se difundió en la Cumbre de la que participaron virtualmente más de 100 representantes de gobiernos de todo el mundo -con la llamativa ausencia de los gobiernos de China y Rusia, fuertemente criticados por EE.UU. por considerarlos regímenes autoritarios de Gobierno- el presidente argentino denunció el golpe de estado en Bolivia contra el expresidente Evo Morales con "el aval de la comunidad internacional y la OEA".

Alberto Fernández acompañado en el Salón Sur de la Casa Rosada por el canciller Santiago Cafiero, en la cumbre virtual por la Democracia, convocada por Joe Biden.jpg

"Hemos vivido también un momento difícil. Hablo de Bolivia, nuestra querida república hermana. Bolivia ha padecido un golpe avalado por gran parte de la comunidad internacional y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), y pudo recuperarse y recuperar la democracia y hoy en día tiene vigencia plena la institucionalidad allí. Rescato eso, esa realidad de Bolivia en este día donde la democracia nos convoca, porque tal vez Bolivia sea hoy un buen ejemplo de la importancia de la democracia".

Fernández advirtió entonces que "Democracia supone no intervención. La democracia es la mejor garante de la paz, la democracia no se impone ni con sanciones ni se impone por la fuerza. La democracia es como la paz, no se exporta. La democracia tampoco se impone", en un duro mensaje a la política internacional de la OEA, donde Estados Unidos justamente tiene fuerte influencia.

La contra cumbre de Alberto, Cristina Kirchner, Lula Da Silva y Mujica

Sobre el final y a horas de encabezar un Festival por la Democracia en Buenos Aires, donde compartirá escenario con los expresidentes de Brasil, Lula Da Silva, de Uruguay, José Pepe Mujica y Cristina Fernández de Kirchner, en lo que algunos interpretan como una contra cumbre recordando el "No al ALCA" que firmaron en 2005 Lula Da Silva, Néstor Kirchner y Hugo Chávez en Mar del Plata, Alberto Fernández dijo que "la democracia es por sobre todas las cosas diálogo y ese diálogo hay que asumirlo en un ámbito de convivencia y esa mejor convivencia se valida día a día".

Tras el discurso del presidente argentino, en el segundo día de la cumbre convocada por Biden, continuó el jefe de Estado de Brasil, jair Bolsonaro.

Desde la Casa Rosada, la portavoz Gabriela Cerruti negó que la invitación a Lula Da Silva al acto de este viernes en Plaza de Mayo perjudique la relación con el actual presidente de Brasil, Jair Bolsonaro quien luego de enterarse que su competidor en las elecciones presidenciales de 2022 en Brasil, anunció la cancelación de la Cumbre presencial del Mercosur y que al hacerse de manera virtual, se suspendería la reunión bilateral que iba a tener con Alberto Fernández el próximo 17 de diciembre en Brasilia.

Finalmente, en un mensaje buscando el equilibrio entre las potencias, Alberto Fernández pidió que "trabajemos para que la democracia sea el mejor garante de la paz mundial".

El encuentro, que fue iniciativa del presidente estadounidense Joe Biden, fue virtual y buscó que líderes de gobiernos nacionales, la sociedad civil y el sector privado analicen los desafíos y oportunidades de ese sistema político en el mundo.