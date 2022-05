Alberto Fernández volvió a insistir con las retenciones: "Son una solución, pero se niegan a discutirlas"

Por su parte, el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el de Agricultura Julián Domínguez, aseguraron que el gobierno no tiene entre sus proyectos un aumento en las alícuotas de los derechos de exportación, lo que parecería una contradicción con el discurso del mandatario.

guzman-dominguez-196030-199191.jpg Martín Guzmán y Julián Domínguez, aseguraron que el gobierno no tiene entre sus proyectos un aumento en las alícuotas de los derechos de exportación

Fernández negó que existan diferencias de criterio en su gobierno. De acuerdo a su mirada, todos los funcionarios coinciden en no enviar un proyecto de ley al Congreso porque el oficialismo no tiene los votos necesarios para sancionar una suba de retenciones. “Julián Domínguez dice que no vamos a mandar ninguna ley y claro; ¿para qué la voy a mandar si no va a salir?”, se preguntó.

Y agregó: “Yo no creo en las derrotas épicas; las derrotas épicas son derrotas”.

El mandatario nacional se expresó de esta forma luego de que el pasado viernes asegurara que las retenciones eran una forma de desacoplar los precios internacionales, por lo que se convertían en una herramienta contra la inflación, y horas después, Domínguez negara cambios en ese sentido.

"El precio del trigo sube mucho y tenemos un gran problema para desacoplar el precio interno del externo", afirmó el mandatario la semana pasada. "Eso que llamamos con Martín (Guzmán) la riqueza inesperada, porque alguien en el mundo empieza a ganar mucho, es lo que nosotros pedimos que se redistribuya. El instrumento con que esto se desacopla son las retenciones. Ahora, las retenciones son un tema legislativo", dijo.

retenciones-cupoaexportaciones-albertofernandez-650x404.jpg El precio del trigo sube mucho y tenemos un gran problema para desacoplar el precio interno del externo", afirmó el mandatario la semana pasada.

En la misma línea, el jefe de Estado lanzó: "Necesito que el Congreso entienda el problema y acompañe" pero reconoció que será difícil en este contexto por el rechazo de los empresarios y el rol de la oposición. "Yo puedo mandar mañana un aumento de retenciones al Congreso: lo voy a perder", expresó en declaraciones a Radio con Vos. "Entonces van a salir a decir “el gobierno falló/perdió” y sí, si tengo a toda la oposición sacándose fotos con el tractorazo", completó.

Alberto Fernández se refirió a la inflación

Sobre la inflación, también recordó que le tocó “el peor de los escenarios” porque recibió un índice disparado con “una inercia del 54%”. Ante esto, aprovechó para criticar las soluciones que proponen desde Juntos por el Cambio: “Pensar que la culpa la tiene el salario de la gente es la receta de siempre. La discusión que tiene la Argentina y el mundo es la lucha de los que creemos que el Estado debe estar para igualar situaciones desequilibradas y los que creen que eso lo tiene que hacer el mercado”.

“Si el trabajo es un costo, ¿por qué nosotros en pandemia creamos un millón de puestos de trabajo? He escuchado decir cada cosa que no puedo creer que la digan, pero lo dicen. La mejor Argentina es la que más derechos dio”, sentenció.

"Siempre dije que si tengo un defecto como político es que siempre predomina la racionalidad sobre todas las cosas. A nadie le deseo gobernar un país en pandemia después de Macri y en medio de una guerra", aseguró el presidente.

Alberto Fernández agregó: "Le pongo todo el empeño en un país que tiene una inflación importada. Los exportadores quieren cobrarnos el kilo de carne igual que a China. Hay un gran problema de solidaridad por parte de muchos sectores poderosos de la Argentina".

"Estamos decididos a que el salario le gane a la inflación, por eso hemos abierto las paritarias. Pero es un trabajo arduo en las condiciones de incertidumbre actuales. Me gustaría que pudiéramos dar un debate con la oposición porque es muy probable que los precios sigan subiendo y esto repercute en los salarios. Si no quieren retenciones, ¿qué es lo que proponen?", disparó Alberto Fernández.