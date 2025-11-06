Causa Cuadernos: empezó el juicio contra Cristina y otros 86 acusados por el mayor caso de sobornos y corrupción del Estado

UUPURWD46RDLFBM2Y5VZ6WEON4 Oscar Centeno, el chofer de Roberto Baratta que escribió los cuadernos de las coimas.

Cristina Fernández de Kirchner debió conectarse de manera virtual desde su lugar de detención domiciliaria, en el domicilio de San José 1111, donde cumple una condena de seis años de prisión por administración fraudulenta en la Causa Vialidad, sentencia que fue confirmada por la Corte Suprema.

La fiscal general Fabiana León, que lleva adelante la acusación, advirtió que se trata de la investigación "de hechos de corrupción más extensa que se ha realizado en la historia judicial argentina". León dijo que el expediente "es solo comparable a unas pocas a nivel mundial", en un informe que presentó su fiscalía con un detalle del juicio.

Quiénes son los principales acusados

Entre los ex funcionarios que compartirán el banquillo se encuentran:

Julio De Vido, ex ministro de Planificación Federal.

José López, ex secretario de Obras Públicas.

Roberto Baratta, ex subsecretario de Coordinación.

Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi, ex secretarios de Transporte.

En total, se juzgarán 540 hechos de presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios públicos para acceder a contratos de obra pública, energía y transporte.

En total, se juzgarán 540 hechos de presuntos pagos ilegales de empresarios a funcionarios públicos para acceder a contratos de obra pública, energía y transporte.

Del lado empresarial, los acusados más relevantes son Ángelo Calcaterra (primo de Mauricio Macri), Aldo Roggio, Carlos Wagner, Gerardo Ferreyra, Héctor Sánchez Caballero, Armando Loson, Néstor Otero, Alberto Taselli y Enrique Pescarmona.

El remisero Oscar Centeno, quien escribió los cuadernos que dieron origen a la causa, también será juzgado, aunque en calidad de imputado colaborador.

Los delitos y las penas previstas

La investigación judicial sostiene que existió una asociación ilícita dentro del Poder Ejecutivo destinada a recaudar dinero de empresarios a cambio de la adjudicación de contratos estatales.

Los delitos que se juzgarán son asociación ilícita, cohecho, dádivas y encubrimiento, según los roles atribuidos a cada acusado.

La asociación ilícita prevé penas de hasta 10 años de prisión.

El cohecho (coimas), un máximo de 6 años.

Los ocho cuadernos de Centeno: seis reaparecieron y están en manos de la Justicia, dos están perdidos.

Próximas etapas del proceso

A partir de marzo de 2026, el Tribunal sumará un día adicional de audiencias semanales. Las declaraciones indagatorias de los acusados se realizarán a fin de año o después de la feria judicial de enero.

El Tribunal aún debe definir si esas audiencias se harán de forma virtual o presencial, una decisión que marcará la dinámica de uno de los juicios más trascendentes de las últimas décadas.

La primera aparición de Cristina Kirchner en la audiencia por la causa Cuadernos

Al inicio de la lectura de la primera audiencia en el juicio por la causa Cuadernos, uno de los magistrados que comprenden el Tribunal Oral Federal N°7 interrumpió el proceso para señalar que algunos de los imputados no aparecían frente a cámara.

"No todos los imputados aparecen en cámara, es deber del tribunal velar por que esta lectura se haga en presencia de los mismos, así que les pido que lo hagan", dijo Enrique Mendez Signori.

Fue en ese momento cuando algunos de los letrados e imputados movieron la cámara para enfocarse mejor, como fue el caso de Carlos Beraldi, defensor de Cristina Kirchner, quien debió correr la cámara hacia un costado para que se pudiera ver a la expresidenta.