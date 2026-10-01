Kasabian regresa a Buenos Aires: cuándo y dónde será

Ese presente se suma a un repertorio construido a lo largo de más de veinte años, con canciones como “Club Foot”, “Fire”, “L.S.F. (Lost Souls Forever)”, “Underdog” y “Shoot the Runner”, que acompañaron el crecimiento de la banda desde los clubes de Leicester hasta algunos de los escenarios más importantes del Reino Unido. Con múltiples álbumes número uno y una extensa trayectoria festivalera, Kasabian consolidó una fórmula propia en la que la potencia del rock convive con pulsos electrónicos y una vocación decididamente eufórica.

La relación de Kasabian con el público argentino comenzó en 2015, cuando la banda llegó por primera vez al país y ofreció dos shows consecutivos: su presentación en Lollapalooza Argentina y un sideshow junto a The Kooks. Tres años después regresó para presentarse en Obras, en septiembre de 2018. El próximo 23 de marzo marcará así su tercera visita y su cuarto show en Argentina, además del esperado reencuentro con sus seguidores locales después de casi nueve años.

Con un álbum recién estrenado, un repertorio que ya forma parte de la historia reciente del rock británico y una nueva gira en marcha, Kasabian vuelve a Buenos Aires para reencontrarse con un público que lo espera desde 2018 y demostrar por qué el vivo sigue siendo el territorio natural de la banda.