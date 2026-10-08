Causa Vialidad: Casación rechazó los planteos de Máximo y Florencia Kirchner para frenar el decomiso de sus bienes

La Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibles los recursos de los hijos de Cristina Kirchner contra la ejecución de propiedades y terrenos. (Foto: archivo)

Sin embargo, Casación entendió que esa resolución no podía ser apelada por esa vía. Según el tribunal, no se trataba de una sentencia definitiva ni de una decisión equiparable a ella, y tampoco impedía que el procedimiento siguiera adelante.

Los magistrados agregaron que los recurrentes no acreditaron un perjuicio concreto que resultara imposible o difícil de reparar más adelante. También señalaron que los cuestionamientos planteados todavía no habían recibido una resolución definitiva, ya que su análisis había quedado postergado para una etapa procesal posterior.

Con esos argumentos, la Cámara declaró inadmisibles las apelaciones y permitió que continúe el trámite de ejecución del decomiso. No obstante, la definición sobre el inicio de los remates sigue pendiente de lo que determine la Corte Suprema.

Los terrenos y hoteles incluidos en el decomiso

Entre los activos identificados por la Justicia sobresalen varias propiedades ubicadas en El Calafate, en Santa Cruz. Una de ellas es un terreno de 6.001,64 metros cuadrados sobre la avenida 17 de Octubre al 800, adquirido en 2007. En el mismo sector también figuran dos parcelas de mayor superficie, de 44.106 y 87.046 metros cuadrados, incorporadas durante ese año.

Otro de los bienes destacados es el hotel Los Sauces Casa Patagónica, emplazado sobre tres terrenos. Uno pertenece a la firma Los Sauces SA y allí se encuentra la denominada “Casona”. Los otros dos predios, identificados como 42-C 5-j y quinta 10A, integran un condominio compartido por Máximo y Florencia Kirchner.

El inventario también contempla tierras adquiridas entre 2007 y 2008. Entre ellas se encuentra una parcela de 16.189 metros cuadrados comprada en 2008, donde más adelante se construyó el hotel Las Dunas.

La defensa de Máximo y Florencia Kirchner sostuvo que ambos no fueron condenados en la causa y pidió suspender la ejecución de sus propiedades hasta que la Corte Suprema se expida. (Foto: archivo)

Las propiedades incluidas en Río Gallegos

En la capital de Santa Cruz, el listado comprende departamentos construidos por Lázaro Báez y vinculados a la inmobiliaria de la familia Kirchner.

Uno de los conjuntos está ubicado en Mitre 535 y cuenta con once unidades. Néstor Kirchner lo adquirió el 10 de abril de 2007 mediante un fideicomiso. También aparecen otras diez unidades situadas sobre la misma calle, a la altura del 500, que posteriormente fueron cedidas a sus hijos.

A ese grupo se agregan dos inmuebles más. Uno está ubicado en 25 de Mayo 255 y fue comprado el 6 de septiembre de 2010. El otro se encuentra sobre la avenida Presidente Néstor Kirchner 490 y fue incorporado al patrimonio el 22 de septiembre de 2006.

El inventario se completa con otros terrenos de El Calafate adquiridos entre fines de 2007 y comienzos de 2008. En uno de los casos, a una parcela comprada el 7 de diciembre de 2007 se le sumó otro terreno el 20 de febrero del año siguiente.

Qué otros activos podrían ser ejecutados

La medida no se limita a los inmuebles vinculados a Máximo y Florencia Kirchner. El fallo también contempla bienes pertenecientes a empresas relacionadas con Lázaro Báez, entre ellas Austral Construcciones, Kank y Costilla, Gotti Hnos. y Los Calzo y Del Curto.

Esos activos podrán ser ejecutados si las propiedades consideradas principales no resultan suficientes para cubrir el monto que la Justicia ordenó devolver al Estado.